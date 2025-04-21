У МВС знають про близько 10 000 полонених серед понад 60 000 зниклих безвісти під час війни

Значна кількість людей у російському полоні офіційно не підтверджена, каже уповноважений Добросердов

Артур Добросердов (Фото: МВС)

Україна має підтверджені дані щодо перебування в російському полоні близько десятка тисяч людей, загалом у розшуку як зниклі безвісти перебувають понад 60 000 осіб. Про це сказав уповноважений з питань зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов у інтерв'ю Суспільному.

"В розшуку перебувають понад 60 000 людей (станом на 3 лютого 2025-го він казав про 62 948 людей. – Ред.). Щодо близько 10 000 маємо підтвердження, що вони у полоні", – заявив він.

За словами уповноваженого, у випадках підтвердження полону йдеться як про офіційні канали – від Росії через Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) – так і про неофіційні.

"Основні неофіційні джерела інформації – свідчення тих, хто повернувся з неволі й пошук по OSINT. Окремі громадяни РФ, військові, викладають в інтернет інформацію, з якої ми фіксуємо факт перебування людей у полоні", – сказав Добросердов.

За допомогою неофіційних джерел працівники офісу уповноваженого встановили понад півтори тисячі зниклих.

Але Добросердов зазначив, що значна кількість людей в російському полоні офіційно не підтверджена, враховуючи загальну кількість зниклих безвісти й ту, що підтверджена офіційно через канали Червоного Хреста.

Зниклими безвісти за особливих обставин вважаються люди, які зникли у зв'язку зі збройним конфліктом, воєнними діями, тимчасовою окупацією частини території України, надзвичайними ситуаціями природного чи техногенного характеру.