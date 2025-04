Додому з російського полону повернулись 277 українських захисників, повідомив про результати обміну президент Володимир Зеленський.

До України повернулись воїни ЗСУ, Національної гвардії, Державної спеціальної служби транспорту та прикордонники, які захищали Маріуполь та інші напрямки на Донеччині, Херсонщині, Запоріжжі та Луганщині.

"Дякую всім, хто зробив можливим це повернення наших людей. Особливо вдячний Обʼєднаним Арабським Еміратам за посередництво", – зазначив президент.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії до України вдалося повернути вже 4552 військових та цивільних.

Our people are home—one of the best pieces of news that can be. Another 277 warriors have returned home from Russian captivity.



The warriors of the Armed Forces of Ukraine, the National Guard of Ukraine, the State Special Transport Service, and the border guards. They defended… pic.twitter.com/bm4OF80o7o