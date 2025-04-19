Додому повернулись воїни, які захищали Маріуполь та інші напрямки на Донеччині, Херсонщині, Луганщині та Запоріжжі

Фото: Telegram Володимира Зеленського

Додому з російського полону повернулись 277 українських захисників, повідомив про результати обміну президент Володимир Зеленський.

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До України повернулись воїни ЗСУ, Національної гвардії, Державної спеціальної служби транспорту та прикордонники, які захищали Маріуполь та інші напрямки на Донеччині, Херсонщині, Запоріжжі та Луганщині.

"Дякую всім, хто зробив можливим це повернення наших людей. Особливо вдячний Обʼєднаним Арабським Еміратам за посередництво", – зазначив президент.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії до України вдалося повернути вже 4552 військових та цивільних.

Our people are home—one of the best pieces of news that can be. Another 277 warriors have returned home from Russian captivity.



The warriors of the Armed Forces of Ukraine, the National Guard of Ukraine, the State Special Transport Service, and the border guards. They defended… pic.twitter.com/bm4OF80o7o — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 19, 2025

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив, що 246 воїнів повернено у межах обміну, ще 31 вдалося визволити поза ним.

"Більшість з тих, кого вдалося повернути, – це молодь після 2000 року народження. Своїх рідних побачить сьогодні військовослужбовиця, яка перебувала в неволі з травня 2022 року", – зауважили в повідомленні.

Відомство уточнює, що серед звільнених також є військові моряки, воїни Територіальної оборони, Десантно-штурмових військ та Сил безпілотних систем.

Це вже 63-й обмін з початку повномасштабного вторгнення РФ. У 2025 році вдалося повернути з російської неволі 596 українців в межах обмінів та 53 захисники поза ними.

Фото: Telegram Володимира Зеленського

Фото: Telegram Володимира Зеленського

Фото: Telegram Володимира Зеленського

Фото: Telegram Володимира Зеленського

Фото: Telegram Володимира Зеленського

Фото: Telegram Володимира Зеленського