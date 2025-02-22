Росія не хоче обмінювати "азовців" та морпіхів. У Коордштабі пояснили, в чому причина

Зазначається, що коли росіяни дізнаються про повернення "азовців", то влада РФ зазнає репутаційних втрат

Богдан Охріменко (Фото: armyinform.com.ua)

Росія не хоче віддавати Україні "азовців" та морпіхів, ситуація з їх поверненням додому залишається складною. Про це розповів керівник Секретаріату Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охріменко в інтерв'ю Укрінформу.

Охріменко підкреслив, що Росія віддає на обмін бійців Тероборони, Сухопутних військ, прикордонників та інших "оборонців гарнізону Маріуполь". Однак щодо морпіхів і "азовців" дійсно є проблема.

Він зазначив, що "Азов" у Росії визнали терористичною організацією.

"І коли ми повертаємо з полону "азовців" і це стає відомо місцевому населенню, то влада там має репутаційні втрати. А морпіхів сприймають у Росії як вмотивованих, підготовлених військовослужбовців, що після повернення готові знову долучитися до лав Збройних Сил", – пояснив Охріменко.

За його словами, наразі вдалося повернути з полону 30% військовослужбовців військової частини 3057 Нацгвардії України, підрозділи якої обороняли Маріуполь. Полк "Азов", яким на той момент керував Денис Прокопенко, був у складі цієї частини.

30 грудня 2024 року в результаті обміну Україна повернула з російського полону 189 людей – 187 військових і двох цивільних. Того дня з російського полону повернулись 11 бійців "Азову".

15 січня 2025 року Україна повернула 25 українців з російського полону. Це окремий формат для тяжкохворих. Зокрема, повернувся "азовець" з відкритою формою туберкульозу.

5 лютого Україна повернула 150 військових з російського полону.