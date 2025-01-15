Україна повернула додому 25 українців з російського полону – фото

До Росії відправили також 25 полонених окупантів

Полонені повернулися додому (Фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

Україна 15 січня провела обмін полоненими з Росією. Додому вдалося повернути 25 українців, повідомив президент Володимир Зеленський.

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Президент зазначив, що серед полонених як цивільні, так і військові. Це захисники Маріуполя та "Азовсталі", Харківської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

"Хлопці мають важкі поранення та хвороби. Кожен із них отримає всю необхідну медичну допомогу", – підкреслив Зеленський.

Допомогли з обміном Об’єднані Арабські Емірати, додав президент.

Обмін полоненими, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Обмін полоненими, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Обмін полоненими, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Обмін полоненими, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що серед повернутих є також цивільний. Його окупанти захопили на Київщині та незаконно утримували.

"Далі у пріоритеті — надання повернутим необхідний спектр медичної допомоги, виконання операцій та реабілітація", – зазначив він.

Репатріація полонених, фото: t.me/dmytro_lubinetzs

Репатріація полонених, фото: t.me/dmytro_lubinetzs

Репатріація полонених, фото: t.me/dmytro_lubinetzs

Репатріація полонених, фото: t.me/dmytro_lubinetzs

Попередній обмін відбувся 30 грудня 2024 року. З полону повернулися 11 бійців "Азову".

6 січня 2025 року Лубінець заявив, що обміни полоненими у 2025 році можуть стати систематичними.