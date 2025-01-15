Украина вернула домой 25 украинцев из российского плена –фото

В Россию отправили также 25 пленных окупантов

Пленники вернулись домой (Фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

Украина 15 января провела обмен пленными с Россией. Домой удалось вернуть 25 украинцев, сообщил президент Владимир Зеленский.

Президент отметил, что среди пленных как гражданские, так и военные. Это защитники Мариуполя и "Азовстали", Харьковской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

"У ребят тяжелые ранения и болезни. Каждый из них получит всю необходимую медицинскую помощь", – подчеркнул Зеленский.

Помогли с обменом Объединенные Арабские Эмираты, добавил президент.

Обмен пленными, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Обмен пленными, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Обмен пленными, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Обмен пленными, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что среди возвращенных есть также гражданский. Его оккупанты захватили в Киевской области и незаконно удерживали.

"Далее в приоритете – предоставление возвращенным необходимый спектр медицинской помощи, выполнение операций и реабилитация", – отметил он.

Репатриация пленных, фото: t.me/dmytro_lubinetzs

Репатриация пленных, фото: t.me/dmytro_lubinetzs

Репатриация пленных, фото: t.me/dmytro_lubinetzs

Репатриация пленных, фото: t.me/dmytro_lubinetzs

Предыдущий обмен прошел 30 декабря 2024 года. Из плена вернулись 11 бойцов "Азова".

6 января 2025 года Лубинец заявил, что обмены пленными в 2025 году могут стать систематическими.