Украина вернула домой 25 украинцев из российского плена –фото
Украина 15 января провела обмен пленными с Россией. Домой удалось вернуть 25 украинцев, сообщил президент Владимир Зеленский.
Президент отметил, что среди пленных как гражданские, так и военные. Это защитники Мариуполя и "Азовстали", Харьковской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.
"У ребят тяжелые ранения и болезни. Каждый из них получит всю необходимую медицинскую помощь", – подчеркнул Зеленский.
Помогли с обменом Объединенные Арабские Эмираты, добавил президент.
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что среди возвращенных есть также гражданский. Его оккупанты захватили в Киевской области и незаконно удерживали.
"Далее в приоритете – предоставление возвращенным необходимый спектр медицинской помощи, выполнение операций и реабилитация", – отметил он.
- Предыдущий обмен прошел 30 декабря 2024 года. Из плена вернулись 11 бойцов "Азова".
- 6 января 2025 года Лубинец заявил, что обмены пленными в 2025 году могут стать систематическими.