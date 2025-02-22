Россия не хочет обменивать "азовцев" и морпехов. В Коордштабе объяснили, в чем причина
Богдан Охрименко (Фото: armyinform.com.ua)

Россия не хочет отдавать Украине "азовцев" и морпехов, ситуация с их возвращением домой остается сложной. Об этом рассказал руководитель Секретариата Координационного штаба по обращению с военнопленными Богдан Охрименко в интервью Укринформу.

Охрименко подчеркнул, что Россия отдает на обмен бойцов Теробороны, Сухопутных войск, пограничников и других "защитников гарнизона Мариуполь". Однако в отношении морпехов и "азовцев" действительно есть проблема.

Он отметил, что "Азов" в России был признан террористической организацией.

"И когда мы возвращаем из плена "азовцев" и это становится известно местному населению, то у власти там есть репутационные потери. А морпехов воспринимают в России как мотивированных, подготовленных военнослужащих, которые по возвращении готовы вновь присоединиться к рядам Вооруженных сил", – пояснил Охрименко.

По его словам, в настоящее время удалось вернуть из плена 30% военнослужащих воинской части 3057 Нацгвардии Украины, подразделения которой обороняли Мариуполь. Полк "Азов", которым на тот момент руководил Денис Прокопенко, находился в составе этой части.

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