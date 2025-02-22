Россия не хочет обменивать "азовцев" и морпехов. В Коордштабе объяснили, в чем причина

Отмечается, что когда россияне узнают о возвращении "азовцев", то власти РФ несут репутационные потери

Богдан Охрименко (Фото: armyinform.com.ua)

Россия не хочет отдавать Украине "азовцев" и морпехов, ситуация с их возвращением домой остается сложной. Об этом рассказал руководитель Секретариата Координационного штаба по обращению с военнопленными Богдан Охрименко в интервью Укринформу.

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Охрименко подчеркнул, что Россия отдает на обмен бойцов Теробороны, Сухопутных войск, пограничников и других "защитников гарнизона Мариуполь". Однако в отношении морпехов и "азовцев" действительно есть проблема.

Он отметил, что "Азов" в России был признан террористической организацией.

"И когда мы возвращаем из плена "азовцев" и это становится известно местному населению, то у власти там есть репутационные потери. А морпехов воспринимают в России как мотивированных, подготовленных военнослужащих, которые по возвращении готовы вновь присоединиться к рядам Вооруженных сил", – пояснил Охрименко.

По его словам, в настоящее время удалось вернуть из плена 30% военнослужащих воинской части 3057 Нацгвардии Украины, подразделения которой обороняли Мариуполь. Полк "Азов", которым на тот момент руководил Денис Прокопенко, находился в составе этой части.

30 декабря 2024 года в результате обмена Украина вернула из российского плена 189 человек – 187 военных и двух гражданских. В тот день из российского плена вернулись 11 бойцов "Азова".

15 января 2025 Украина вернула 25 украинцев из российского плена. Это отдельный формат для тяжелобольных. В частности, вернулся "азовец" с открытой формой туберкулеза.

5 февраля Украина вернула 150 военных из российского плена.