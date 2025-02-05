Украина вернула из российского плена 150 военных – фото

Это уже второй обмен пленными с начала 2025 года

Обмен пленными (Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского)

В среду, 5 февраля, Украина вернула из российского плена 150 военнослужащих. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

"Это солдаты, сержанты, офицеры. Воины Военно-морских сил, попавшие в плен в Мариуполе и Запорожской области, Воздушных сил, военные Десантно-штурмовых и Сухопутных войск, нацгвардейцы, пограничники, теробороновцы, а также полицейский", — написал Зеленский.

Президент добавил, что некоторые из них находились в российском плену более двух лет.

"И сегодня для них и их родных – день, который значит больше, чем годы ожидания. Это настоящее счастье – видеть их дома, живых, свободных", — подчеркнул глава государства.

Он поблагодарил всех, кто работает ради возвращения наших людей, в частности, Объединенные Арабские Эмираты.

15 января 2025 года СБУ опубликовала кадры возвращения из российского плена 25 тяжелораненых и тяжелобольных военных и гражданских в рамках обмена.

Тогда, в частности, удалось вернуть "азовца" с открытой формой туберкулеза.