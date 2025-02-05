Україна повернула з російського полону 150 військових – фото

Це вже другий обмін полоненими від початку 2025 року

Обмін полоненими (Фото: Telegram-канал Володимира Зеленського)

У середу, 5 лютого, Україна повернула з російського полону 150 військовослужбовців. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"Це солдати, сержанти, офіцери. Воїни Військово-морських сил, які потрапили в полон у Маріуполі та Запорізькій області, Повітряних сил, військові Десантно-штурмових та Сухопутних військ, нацгвардійці, прикордонники, тероборонівці, а також поліціянт", – написав Зеленський.

Президент додав, що дехто з них перебував у російському полоні понад два роки.

"І сьогодні для них та їхніх рідних – день, що важить більше за роки очікування. Це справжнє щастя – бачити їх удома, живих, вільних", – наголосив глава держави.

Він подякував всім, хто працює заради повернення наших людей, зокрема Об’єднаним Арабським Еміратам.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко уточнив, що вдалося повернути 42 військовослужбовці та працівника системи МВС.

Це захисники Маріуполя, "Азовсталі" та заводу Ілліча, а також ті, хто стояв на захисті Чорнобильської атомної електростанції, населених пунктів Донецької та Луганської областей. 22 нацгвардійці, 19 прикордонників та один поліціянт.

За його словами, серед звільнених є бійці у важкому стані.

Фото: Telegram-канал Ігоря Клименка

Фото: Telegram-канал Ігоря Клименка

Фото: Telegram-канал Ігоря Клименка

Фото: Telegram-канал Володимира Зеленського

Фото: Telegram-канал Володимира Зеленського

Фото: Telegram-канал Володимира Зеленського

Фото: Telegram-канал Володимира Зеленського

Фото: Telegram-канал Володимира Зеленського

Фото: Telegram-канал Володимира Зеленського

Фото: Telegram-канал Володимира Зеленського

15 січня 2025 року СБУ опублікувала кадри повернення з російського полону 25 важкопоранених та важкохворих військових та цивільних у межах обміну.

Тоді, зокрема, вдалося повернути "азовця" з відкритою формою туберкульозу.