Україна звільнила з російського полону 175 військових, ще 22 – повертаються поза обміном

Обмін полоненими (Фото: Telegram-канал Зеленського)

У середу, 19 березня, Україна та Росія провели обмін полоненими за формулою 175 на 175. Ще 22 українські військові повертаються додому завдяки заходам поза обмінами. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

За словами глави держави, у межах обміну додому повернулися 175 військових. Ще 22 захисники повертаються до України завдяки заходам поза обмінами. Серед них важкопоранені та воїни, яких Росія переслідувала за вигадані злочини. Усім невідкладно буде надана необхідна медична та психологічна допомога.

"Це один із найбільших обмінів. Повертаються наші солдати, сержанти та офіцери", – написав президент.

Серед звільнених з полону – військовослужбовці Збройних Сил України, Військово-морських сил, Національної гвардії, Сил територіальної оборони та Прикордонної служби. Вони захищали Україну на різних напрямках – у Маріуполі, на "Азовсталі", у Донецькій, Луганській, Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Сумській областях, а також в Курській області РФ.

Глава держави подякував команді, яка займається пошуком українських полонених та обмінами. Також він висловив подяку партнерам, зокрема Об'єднаним Арабським Еміратам за сприяння.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими уточнив, що троє зі звільнених перебували під так званим "слідством", що можна вважати додатковими тортурами як для українських військовослужбовців, так і для їхніх рідних та близьких.

Додому також повертаються воїни ЗСУ (таких 149 та чотири з ТрО), бійці ВМС (11), нацгвардійці (вісім, у тому числі троє з "Азова"), троє прикордонників.

Серед звільнених з російського полону цього разу 166 рядових та сержантів та дев'ять офіцерів, наголосили в Коордштабі.

Фото: Коордштаб

Фото: Коордштаб

Фото: Telegram-канал Володимира Зеленського

Фото: Telegram-канал Володимира Зеленського

Фото: Telegram-канал Володимира Зеленського

Фото: Telegram-канал Володимира Зеленського

Фото: Telegram-канал Володимира Зеленського

Фото: Telegram-канал Володимира Зеленського

Фото: Telegram-канал Володимира Зеленського

Фото: Telegram-канал Володимира Зеленського

15 січня 2025 року СБУ опублікувала кадри повернення з російського полону 25 тяжкопоранених та тяжкохворих військових та цивільних у межах обміну.

Тоді, зокрема, вдалося повернути "азовця" з відкритою формою туберкульозу.

5 лютого Україна повернула з російського полону 150 військовослужбовців.