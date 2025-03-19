Украина освободила из российского плена 175 военных, еще 22 – возвращаются вне обмена

Это один из самых больших обменов, отметил президент

Обмен пленными (Фото: Telegram-канал Зеленского)

В среду, 19 марта, Украина и Россия провели обмен пленными по формуле 175 на 175. Еще 22 украинских военных возвращаются домой благодаря мероприятиям вне обмена. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

По словам главы государства, в рамках обмена домой вернулись 175 военных. Еще 22 защитника возвращаются в Украину благодаря мероприятиям вне обмена. Среди них тяжелораненые и воины, которых Россия преследовала за вымышленные преступления. Всем безотлагательно будет предоставлена необходимая медицинская и психологическая помощь.

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