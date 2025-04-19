Из российского плена вернулись 277 украинских защитников
Фото: Telegram Владимира Зеленского

Домой из российского плена вернулись 277 украинских защитников, сообщил о результатах обмена президент Владимир Зеленский.

В Украину вернулись воины ВСУ, Национальной гвардии, Государственной специальной службы транспорта и пограничники, которые защищали Мариуполь и другие направления в Донецкой области, а также Херсонщину, Запорожье и Луганщину.

"Благодарю всех, кто сделал возможным это возвращение наших людей. Особенно благодарен Объединенным Арабским Эмиратам за посредничество", – отметил президент.

Всего с начала полномасштабного вторжения России в Украину удалось вернуть уже 4552 военных и гражданских.

Координационный штаб по обращению с военнопленными сообщил, что 246 воинов возвращены в рамках обмена, еще 31 удалось освободить вне его.

"Большинство из тех, кого удалось вернуть – это молодежь после 2000 года рождения. Своих родных увидит сегодня женщина-военнослужащая, находившаяся в неволе с мая 2022 года", – отметили в сообщении.

Ведомство уточняет, что среди освобожденных также есть военные моряки, воины Территориальной обороны, Десантно-штурмовых войск и Сил беспилотных систем.

Это уже 63-й обмен с начала полномасштабного вторжения РФ. В 2025 году удалось вернуть из российской неволи 596 украинцев в рамках обменов и 53 защитника вне них.

Фото: Telegram Владимира Зеленского
Фото: Telegram Владимира Зеленского
Фото: Telegram Владимира Зеленского
Фото: Telegram Владимира Зеленского
Фото: Telegram Владимира Зеленского
Фото: Telegram Владимира Зеленского
Фото: Telegram Владимира Зеленского
Фото: Telegram Владимира Зеленского
Фото: Telegram Владимира Зеленского
Фото: Telegram Владимира Зеленского
Фото: Telegram Владимира Зеленского
Фото: Telegram Владимира Зеленского
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