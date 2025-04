Домой из российского плена вернулись 277 украинских защитников, сообщил о результатах обмена президент Владимир Зеленский.

В Украину вернулись воины ВСУ, Национальной гвардии, Государственной специальной службы транспорта и пограничники, которые защищали Мариуполь и другие направления в Донецкой области, а также Херсонщину, Запорожье и Луганщину.

"Благодарю всех, кто сделал возможным это возвращение наших людей. Особенно благодарен Объединенным Арабским Эмиратам за посредничество", – отметил президент.

Всего с начала полномасштабного вторжения России в Украину удалось вернуть уже 4552 военных и гражданских.

Our people are home—one of the best pieces of news that can be. Another 277 warriors have returned home from Russian captivity.



The warriors of the Armed Forces of Ukraine, the National Guard of Ukraine, the State Special Transport Service, and the border guards. They defended… pic.twitter.com/bm4OF80o7o