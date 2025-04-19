Из российского плена вернулись 277 украинских защитников
Домой из российского плена вернулись 277 украинских защитников, сообщил о результатах обмена президент Владимир Зеленский.
В Украину вернулись воины ВСУ, Национальной гвардии, Государственной специальной службы транспорта и пограничники, которые защищали Мариуполь и другие направления в Донецкой области, а также Херсонщину, Запорожье и Луганщину.
"Благодарю всех, кто сделал возможным это возвращение наших людей. Особенно благодарен Объединенным Арабским Эмиратам за посредничество", – отметил президент.
Всего с начала полномасштабного вторжения России в Украину удалось вернуть уже 4552 военных и гражданских.
Our people are home—one of the best pieces of news that can be. Another 277 warriors have returned home from Russian captivity.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 19, 2025
The warriors of the Armed Forces of Ukraine, the National Guard of Ukraine, the State Special Transport Service, and the border guards. They defended… pic.twitter.com/bm4OF80o7o
Координационный штаб по обращению с военнопленными сообщил, что 246 воинов возвращены в рамках обмена, еще 31 удалось освободить вне его.
"Большинство из тех, кого удалось вернуть – это молодежь после 2000 года рождения. Своих родных увидит сегодня женщина-военнослужащая, находившаяся в неволе с мая 2022 года", – отметили в сообщении.
Ведомство уточняет, что среди освобожденных также есть военные моряки, воины Территориальной обороны, Десантно-штурмовых войск и Сил беспилотных систем.
Это уже 63-й обмен с начала полномасштабного вторжения РФ. В 2025 году удалось вернуть из российской неволи 596 украинцев в рамках обменов и 53 защитника вне них.
- 5 февраля Украина вернула из российского плена 150 военнослужащих.
- 19 марта Украина и Россия провели обмен пленными по формуле 175 на 175. Еще 22 украинских военных возвращаются домой благодаря мероприятиям вне обменов.