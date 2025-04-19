Домой вернулись воины, которые защищали Мариуполь и другие направления в Донецкой, Херсонской, Запорожье, Луганской области

Фото: Telegram Владимира Зеленского

Домой из российского плена вернулись 277 украинских защитников, сообщил о результатах обмена президент Владимир Зеленский.

В Украину вернулись воины ВСУ, Национальной гвардии, Государственной специальной службы транспорта и пограничники, которые защищали Мариуполь и другие направления в Донецкой области, а также Херсонщину, Запорожье и Луганщину.

"Благодарю всех, кто сделал возможным это возвращение наших людей. Особенно благодарен Объединенным Арабским Эмиратам за посредничество", – отметил президент.

Всего с начала полномасштабного вторжения России в Украину удалось вернуть уже 4552 военных и гражданских.

Our people are home—one of the best pieces of news that can be. Another 277 warriors have returned home from Russian captivity.



The warriors of the Armed Forces of Ukraine, the National Guard of Ukraine, the State Special Transport Service, and the border guards. They defended… pic.twitter.com/bm4OF80o7o — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 19, 2025

Координационный штаб по обращению с военнопленными сообщил, что 246 воинов возвращены в рамках обмена, еще 31 удалось освободить вне его.

"Большинство из тех, кого удалось вернуть – это молодежь после 2000 года рождения. Своих родных увидит сегодня женщина-военнослужащая, находившаяся в неволе с мая 2022 года", – отметили в сообщении.

Ведомство уточняет, что среди освобожденных также есть военные моряки, воины Территориальной обороны, Десантно-штурмовых войск и Сил беспилотных систем.

Это уже 63-й обмен с начала полномасштабного вторжения РФ. В 2025 году удалось вернуть из российской неволи 596 украинцев в рамках обменов и 53 защитника вне них.

Фото: Telegram Владимира Зеленского

Фото: Telegram Владимира Зеленского

Фото: Telegram Владимира Зеленского

Фото: Telegram Владимира Зеленского

Фото: Telegram Владимира Зеленского

Фото: Telegram Владимира Зеленского