Тело журналистки Рощиной, которую в плену пытали россияне, вернули в Украину – МВД
Тело журналистки Виктории Рощиной, с 2023 года находившейся в российском плену, вернули в Украину. Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил заместитель министра внутренних дел Леонид Тимченко.
Отвечая на вопрос, было ли возвращено в Украину тело Рощиной, он сказал: "Да, ее тело возвращено в рамках недавней репатриации в конце февраля этого года. С помощью ДНК-экспертизы идентифицирована ее личность".
Журналистка перестала выходить на связь 3 августа 2023 года. Как рассказывал ее отец, 27 июля Виктория отправилась из Украины в Польшу, откуда должна была добраться на оккупированные украинские территории через Россию. СБУ, а затем и российская сторона подтвердили, что журналистку взяли в плен россияне.
В октябре следующего года Коордштаб подтвердил смерть 27-летней Рощиной.
- 11 октября 2024 года Украина начала расследование смерти Рощиной в российском плену.
- 3 марта 2025 года журналисты выяснили, что россияне жестоко пытали Викторию – на ее теле были ножевые ранения, она весила до 30 кг, а сотрудники колонии скрывали ее от проверок.