Украина вернула тела 909 погибших военных

Возвращение тел (Фото: Коордштаб)

В пятницу, 18 апреля, по результатам проведенных репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 909 погибших военных. Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

В частности, удалось вернуть тела военных, погибших на Кураховском, Покровском, Бахмутском, Угледарском, Луганском, Запорожском, Сумском и Харьковском направлениях.

Кроме того, Украина вернула тела погибших защитников, находившихся в моргах на территории России.

Тела украинских военных удалось вернуть по результатам совместной работы сотрудников Коордштаба, Объединенного центра при Службе безопасности Украины, Вооруженных Сил Украины, Министерства внутренних дел, Офиса Уполномоченного Верховной Рады по правам человека и других структур.

В Коордштабе поблагодарили Международный Комитет Красного Креста за содействие.

14 февраля 2025 года Украина вернула тела 757 павших военнослужащих.

28 марта удалось вернуть домой тела 909 погибших военных.