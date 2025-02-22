Крушение Ил-76: экспертизы подтвердили совпадение ДНК останков 50 украинских военнопленных

Богдан Охрименко уточнил, что нет никаких доказательств, что эти люди находились в разбившемся под Белгородом самолете

Ил-76 (Фото: ресурс оккупантов)

Экспертизы подтвердили совпадение ДНК останков почти 50 украинских военнопленных из 62 тел, которые передала Украине российская сторона якобы с самолета Ил-76, потерпевшего крушение в январе 2024 года в Белгородской области. Об этом в интервью Укринформу сообщил руководитель Секретариата Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Богдан Охрименко.

Он подтвердил, что в декабре прошлого года россияне передали 62 тела военнопленных, по их данным, находившихся на борту самолета.

По словам Охрименко, Служба безопасности Украины проводит расследование по этому делу.

"От семей, которые обращаются в Коордштаб, знаем о почти 50 предварительных совпадениях останков, которые передали россияне, из ДНК родственников", — добавил он.

Охрименко подчеркнул, что нет никаких доказательств, что эти люди находились в самолете, разбившемся более года назад в Белгородской области.

24 января 2024 года в Белгородской области России упал российский транспортный самолет Ил-76, который оккупанты используют для перевозки военных грузов.

В Минобороны РФ заявили, что на борту были якобы украинские военнопленные. В ГУР заявили, что не располагают проверенной информацией о том, кто именно находился на борту Ил-76, но подтвердили, что действительно был запланирован обмен пленными между Украиной и РФ, "который не состоялся".

9 декабря россияне заявили, что передали Украине тела пленных, якобы находившихся на борту самолета. В Коордштабе тогда сообщили, что останки требуют идентификации.