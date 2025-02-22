Катастрофа Іл-76: експертизи підтвердили збіги ДНК останків 50 українських військовополонених

Богдан Охріменко уточнив, що немає жодних доказів, що ці люди перебували в літаку, який розбився під Бєлгородом

Іл-76 (Фото: ресурс окупантів)

Експертизи підтвердили збіги ДНК останків майже 50 українських військовополонених із 62 тіл, які передала Україні російська сторона нібито з літака Іл-76, що зазнав катастрофи у січні 2024 року в Бєлгородській області. Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив керівник Секретаріату Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охріменко.

Він підтвердив, що у грудні минулого року росіяни передали 62 тіла військовополонених, які, за їхніми даними, перебували на борту літака.

За словами Охріменка, Служба безпеки України проводить розслідування у цій справі.

"Від родин, які звертаються до Коордштабу, знаємо про майже 50 попередніх збігів останків, що передали росіяни, із ДНК родичів", – додав він.

Охріменко наголосив, що немає жодних доказів, що ці люди перебували в літаку, який розбився понад рік тому у Бєлгородській області.

24 січня 2024 року у Бєлгородській області Росії впав російський транспортний літак Іл-76, який окупанти використовують для перевезення військових вантажів.

У Міноборони РФ заявили, що на борту були нібито українські військовополонені. У ГУР заявили, що не мають перевіреної інформації про те, хто саме перебував на борту Іл-76, але підтвердили, що справді був запланований обмін полоненими між Україною та РФ, "який не відбувся".

9 грудня росіяни заявили, що передали Україні тіла полонених, які нібито перебували на борту літака. У Коордштабі тоді повідомили, що останки потребують ідентифікації.