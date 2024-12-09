Росія каже, що передала Україні тіла нібито загиблих на Іл-76. Коордштаб відреагував

24 січня 2024 року в Бєлгородській області розбився транспортний літак Іл-76. Москва стверджувала, що на борту були українські полонені

Фото з місця катастрофи Іл-76 у Білгородській області (джерело: ресурси пропагандистів РФ)

Російська омбудсменка Тетяна Москалькова заявила, що Москва передала Києву тіла військовополонених, які нібито загинули під час падіння транспортного літака Іл-76 у Бєлгородській області 24 січня. У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими повідомили, що Україна дійсно отримала останки людей, вони потребують додаткової ідентифікації.

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"Під час останніх репатріаційних заходів до України з держави-агресорки передані останки загиблих, що потребують додаткової ідентифікації", – йдеться у дописі.

Наразі в межах кримінального провадження експерти працюють над тим, щоб визначити, чи належать знайдені останки українським військовослужбовцям, додали у Коордштабі.

У квітні в коментарі на запит LIGA.net представник Коордштабу Петро Яценко повідомляв, що родичі українських полонених, ознайомившись з фото та відеоматеріалами, розповсюдженими російськими пропагандистами нібито з місця падіння Іл-76, не знайшли на оприлюднених фрагментах тіл особливих прикмет, які б вказували на їхніх рідних.

24 січня у Бєлгородській області Росії впав російський транспортний літак Іл-76, який окупанти використовують для перевезення військових вантажів.

У Міноборони РФ заявили, що на борту збитого Іл-76 були нібито українські військовополонені. У ГУР заявили, що не мають перевіреної інформації про те, хто саме перебував на борту Іл-76, але підтвердили, що справді був запланований обмін полоненими між Україною та РФ, "який не відбувся".

Президент Зеленський заявив у вечірньому відеозверненні, що Україна наполягатиме на міжнародному розслідуванні.