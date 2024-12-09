Россия говорит, что передала Украине тела якобы погибших на Ил-76. Коордштаб отреагировал

24 января 2024 года в Белгородской области разбился транспортный самолет Ил-76. Москва утверждала, что на борту были украинские пленные

Фото с места крушения Ил-76 в Белгородской области (источник: ресурсы пропагандистов РФ)

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что Москва передала Киеву тела военнопленных, якобы погибших при падении транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области 24 января. В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными сообщили, что Украина действительно получила останки людей, они нуждаются в дополнительной идентификации.

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"В ходе последних репатриационных мероприятий в Украину из государства-агрессора переданы останки погибших, требующие дополнительной идентификации", – говорится в сообщении.

В настоящее время в рамках уголовного производства эксперты работают над тем, чтобы определить, принадлежат ли найденные останки украинским военнослужащим, добавили в Коордштабе.

В апреле в комментарии по запросу LIGA.net представитель Коордштаба Петр Яценко сообщал, что родственники украинских пленных, ознакомившись с фото и видеоматериалами, распространенными российскими пропагандистами якобы с места падения Ил-76, не нашли на обнародованных фрагментах тел особых примет, которые указывали бы на их родных.

24 января в Белгородской области России упал российский транспортный самолет Ил-76, который оккупанты используют для перевозки военных грузов.

В Минобороны РФ заявили, что на борту сбитого Ил-76 были якобы украинские военнопленные. В ГУР заявили, что не располагают проверенной информацией о том, кто именно находился на борту Ил-76, но подтвердили, что действительно был запланирован обмен пленными между Украиной и РФ, который "не состоялся".

Президент Зеленский заявил в вечернем видеообращении, что Украина будет настаивать на международном расследовании.