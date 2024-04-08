Падение Ил-76. Родные пленных не нашли признаков, указывающих на их близких – Коордштаб

Коордштаб до сих пор не располагает информацией о том, кто находился на борту упавшего 24 января в Белгородской области самолета

Место падения Ил-76 (Фото: ресурс оккупантов)

Родные украинских пленных из опубликованного Россией списка, ознакомившись с фото и видеоматериалами, распространенными российскими пропагандистами якобы с места падения самолета Ил-76 в Белгородской области, не нашли на обнародованных фрагментах тел особых примет, указывающих на их родных. Об этом в комментарии по запросу LIGA.net сообщил представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко.

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По его словам, украинская сторона до сих пор не владеет информацией о том, кто находился на борту российского самолета Ил-76, который 24 января упал в Белгородской области. Кроме этого, как отметил Яценко, Россия до сих пор не передала официальные списки и не предоставила доступ международным организациям к месту авиакатастрофы.

Также Яценко отметил, что опрошенные родственники бойцов из обнародованного российскими пропагандистами списка, ознакомившись с фотографиями и видеоматериалами, продемонстрированными россиянами якобы с места авиакатастрофы, пока не нашли на обнародованных фрагментах тел особых признаков, указывающих на их родных.

Яценко подчеркнул, что если данные о гибели украинских военнопленных подтвердятся, то Коордштаб примет меры для репатриации их тел. После процедуры идентификации тела военнослужащих передадут семьям для погребения.

24 января в Белгородской области России упал российский транспортный самолет Ил-76, который оккупанты используют для перевозки военных грузов.

В Минобороны РФ заявили, что на борту сбитого Ил-76 были якобы украинские военнопленные. В ГУР ответили, что не располагают проверенной информацией о том, кто именно находился на борту Ил-76, но подтвердили, что действительно был запланирован обмен пленными между Украиной и РФ, "который не состоялся".

Президент Зеленский заявил в вечернем видеообращении, что Украина будет настаивать на международном расследовании.

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