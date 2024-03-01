У Кремлі кажуть, що готові віддати тіла нібито полонених українців з Іл-76. Реакція ГУР

У Кремлі кажуть, що готові віддати тіла нібито полонених українців з Іл-76. Реакція ГУРдоповнено
У Кремлі заявили, що готові передати Києву тіла українських військовополонених, які нібито перебували на літаку Іл-76, який 24 січня впав у Бєлгородській області. Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов у коментарі LIGA.net констатував, що робота в цьому напрямі ведеться.
"Тіла можуть бути передані згідно з наявними процедурами. Ми готові. Для цього все необхідне є", – сказала "уповноважена з прав людини" країни-агресора Тетяна Москалькова.
Юсов заявив, що "Україна неодноразово зверталася до держави-агресора з приводу передачі тіл нібито загиблих українських військовополонених на борту Іл-76. І робота в цьому напрямку ведеться".
Раніше секретар Ради національної безпеки Олексій Данілов заявив, що в Росії дійсно зазнав катастрофи літак Іл-76, проте, за його словами, українських військовополонених у ньому не було. Водночас, зазначив він, в України немає достатньо інформації, чи живі наразі полонені, яких мали обміняти того дня, однак якби це сталося – очільник МЗС РФ Сергій Лавров "репетував би в ООН".
ДОПОВНЕНО о 10:23. Омбудсмен Дмитро Лубінець назвав заяви Москалькової "спекуляцією".
"Вчергове російська сторона починає спекулювати на темі падіння ІЛ-76. Але й досі на мою вимогу Росія не передала офіційних списків, не підтвердила факт, не надала доступ міжнародним організаціям до місця трагедії", – написав він.
Уповноважений з прав людини додав, що Україна продовжує вимагати прозорого розслідування, доступу до місця падіння літака, а також офіційних списків та репатріації тіл та проведення відповідних експертиз.
- Зеленський заявив, що Україна наполягатиме на міжнародному розслідуванні. Речник Кремля Пєсков сказав, що РФ згодна тільки на розслідування "злочину Києва".
- 1 лютого Україна зверталася до Росії щодо повернення тіл військовополонених, які нібито загинули на борту Іл-76, проте країна-агресор не реагувала на ці запити.
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