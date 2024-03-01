У Кремлі кажуть, що готові віддати тіла нібито полонених українців з Іл-76. Реакція ГУР

Андрій Юсов заявив LIGA.net, що Україна неодноразово зверталася до Росії з приводу передавання тіл, якщо вони є

Іл-76 (Фото: росЗМІ)

У Кремлі заявили, що готові передати Києву тіла українських військовополонених, які нібито перебували на літаку Іл-76, який 24 січня впав у Бєлгородській області. Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов у коментарі LIGA.net констатував, що робота в цьому напрямі ведеться.

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"Тіла можуть бути передані згідно з наявними процедурами. Ми готові. Для цього все необхідне є", – сказала "уповноважена з прав людини" країни-агресора Тетяна Москалькова.

Юсов заявив, що "Україна неодноразово зверталася до держави-агресора з приводу передачі тіл нібито загиблих українських військовополонених на борту Іл-76. І робота в цьому напрямку ведеться".

Раніше секретар Ради національної безпеки Олексій Данілов заявив, що в Росії дійсно зазнав катастрофи літак Іл-76, проте, за його словами, українських військовополонених у ньому не було. Водночас, зазначив він, в України немає достатньо інформації, чи живі наразі полонені, яких мали обміняти того дня, однак якби це сталося – очільник МЗС РФ Сергій Лавров "репетував би в ООН".

ДОПОВНЕНО о 10:23. Омбудсмен Дмитро Лубінець назвав заяви Москалькової "спекуляцією".

"Вчергове російська сторона починає спекулювати на темі падіння ІЛ-76. Але й досі на мою вимогу Росія не передала офіційних списків, не підтвердила факт, не надала доступ міжнародним організаціям до місця трагедії", – написав він.

Уповноважений з прав людини додав, що Україна продовжує вимагати прозорого розслідування, доступу до місця падіння літака, а також офіційних списків та репатріації тіл та проведення відповідних експертиз.

ДОВІДКА 24 січня 2024 року у Бєлгородській області 24 січня 2024 року у Бєлгородській області впав російський Іл-76. Таких РФ має на озброєнні близько 100 . У Міноборони РФ заявили , що на борту збитого літака були нібито українські військовополонені. У ГУР сказали, що не мають у своєму розпорядженні перевіреної інформації про те, хто саме перебував на борту, але підтвердили, що в цей день дійсно мав відбутися обмін полоненими , до того ж один із найбільших. В ГУР припустили , що літак міг перевозити й зброю, і людей, а полонених росіяни могли використовувати як "живий щит".

Зеленський заявив, що Україна наполягатиме на міжнародному розслідуванні. Речник Кремля Пєсков сказав, що РФ згодна тільки на розслідування "злочину Києва".

1 лютого Україна зверталася до Росії щодо повернення тіл військовополонених, які нібито загинули на борту Іл-76, проте країна-агресор не реагувала на ці запити.

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