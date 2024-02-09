Данілов: Українських полонених не було на Іл-76. Якби це сталося – Лавров би репетував

На думку секретаря РНБО Данілова, росіяни обовʼязково б скористалися авіатрощею Іл-76 і зафільмували її для телекартинки

Олексій Данілов (Фото: LIGA.net/Валентина Поліщук)

Секретар Ради національної безпеки Олексій Данілов в інтервʼю Бабелю заявив, що в Росії дійсно зазнав катастрофи літак Іл-76, проте, за його словами, українських військовополонених у ньому не було. Водночас зазначив він, в України немає достатньо інформації, чи живі наразі полонені, яких мали обміняти того дня, однак якби це сталося – очільник МЗС РФ Сергій Лавров "репетував би в ООН".

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Данілов заявив, що такі висновки зумовлені досвідом, який був після Тегерану й того, що відбувалося далі.

"Чи були там наші полонені, я вам точно можу сказати — ні. Якби це дійсно сталося, то кількість біологічного матеріалу, те, що називається, скажімо так, загиблі, було б у значній кількості", — наголосив він.

На думку секретаря РНБО, росіяни обовʼязково б скористалися цією ситуацією та зафільмували її для телекартинки, "поле було б червоне від крові", а цього не було – "у них була заготовлена вся ця історія".

"Треба просто почекати. Якби це відбувалося, то, повірте, Лавров би в ООН так репетував, і вони б усе це показували. Їм нема чого показати, бо якби це сталося насправді, то була б зовсім інша картинка", — сказав секретар РНБО і додав, що в сучасному світі нічого приховати неможливо.

1 лютого у розпорядженні журналістів Радіо Свобода (Схеми) з’явилися супутникові знімки Planet Labs за 31 січня, на яких видно місце падіння російського військово-транспортного літака Іл-76.

Падіння Іл-76 (Фото: Схеми)

24 січня 2024 року у Бєлгородській області впав російський Іл-76. Таких РФ має на озброєнні близько 100.

У Міноборони РФ заявили, що на борту збитого літака були нібито українські військовополонені. У ГУР сказали, що не мають у своєму розпорядженні перевіреної інформації про те, хто саме перебував на борту, але підтвердили, що в цей день дійсно мав відбутися обмін полоненими, до того ж один із найбільших.

В ГУР припускають, що літак міг перевозити й зброю, і людей, а полонених росіяни могли використовувати як "живий щит".

Зеленський заявив, що Україна наполягатиме на міжнародному розслідуванні. Речник Кремля Пєсков сказав, що РФ згодна тільки на розслідування "злочину Києва".

1 лютого Україна зверталася до Росії щодо повернення тіл військовополонених, які нібито загинули на борту Іл-76, проте країна-агресор поки що не реагує на ці запити.

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