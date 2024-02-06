Росія заявила, що Україна збила Іл-76 системою Patriot. У Держдепі США відреагували

Ведант Патель (Фото: скриншот з відео)

У Державному департаменті США не стали коментувати заяви російської пропаганди про те, що Україна збила літак Іл-76 у Бєлгородській області з системи протиповітряної оборони Patriot. Про це на брифінгу повідомив речник відомства Ведант Патель.

За його словами, про подібні заяви росіян краще варто говорити Україні.

"Але коли справа доходить до достовірної інформації, що надходить з Росії, у них насправді не так багато опор, на які можна спертися, враховуючи їхній величезний досвід дезінформації не тільки в регіоні, а й загалом", – сказав Патель.