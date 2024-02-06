Россия заявила, что Украина сбила Ил-76 системой Patriot. В Госдепе США отреагировали

Ведант Патель (Фото: скриншот с видео)

В Государственном департаменте США не стали комментировать заявления российской пропаганды о том, что Украина сбила самолет Ил-76 в Белгородской области из системы противовоздушной обороны Patriot. Об этом на брифинге сообщил спикер ведомства Ведант Патель.

По его словам, о подобных заявлениях россиян лучше стоит говорить Украине.

"Но когда дело доходит до достоверной информации, поступающей из России, у них на самом деле не так уж много опор, на которые можно опереться, учитывая их огромный опыт дезинформации не только в регионе, но и в целом", — сказал Патель.