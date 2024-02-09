Данилов: Украинских пленных не было на Ил-76. Если бы это произошло – Лавров бы вопил

Алексей Данилов (Фото: LIGA.net/Валентина Полищук)

Секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов в интервью Бабелю заявил, что в России действительно потерпел катастрофу самолет Ил-76, однако, по его словам, украинских военнопленных в нем не было. В то же время отметил он, у Украины нет достаточно информации, живы ли сейчас пленные, которых должны были обменять в тот день, однако если бы это произошло – глава МИД РФ Сергей Лавров "вопил бы в ООН".

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Данилов заявил, что такие выводы обусловлены опытом, который был после Тегерана и того, что происходило дальше.

"Были ли там наши пленные, я вам точно могу сказать – нет. Если бы это действительно произошло, то количество биологического материала, то, что называется, скажем так, погибшие, было бы в значительном количестве", – подчеркнул он.

По мнению секретаря СНБО, россияне обязательно бы воспользовались этой ситуацией и сняли ее для телекартинки, "поле было бы красное от крови", а этого не было – "у них была заготовлена вся эта история".

"Надо просто подождать. Если бы это происходило, то, поверьте, Лавров бы в ООН так вопил, и они бы все это показывали. Им нечего показать, потому что если бы это произошло на самом деле, то была бы совсем другая картинка", – сказал секретарь СНБО и добавил, что в современном мире ничего скрыть невозможно.

1 февраля в распоряжении журналистов "Радио Свобода" (Схемы) появились спутниковые снимки Planet Labs за 31 января, на которых видно место падения российского военно-транспортного самолета Ил-76.

Падение Ил-76 (Фото: Схемы)

24 января 2024 года в Белгородской области упал российский Ил-76. Таких РФ имеет на вооружении около 100.

В Минобороны РФ заявили, что на борту сбитого самолета были якобы украинские военнопленные. В ГУР сказали, что не располагают проверенной информацией о том, кто именно находился на борту, но подтвердили, что в этот день действительно должен был состояться обмен пленными, к тому же один из самых больших.

В ГУР предполагают, что самолет мог перевозить и оружие, и людей, а пленных россияне могли использовать как "живой щит".

Зеленский заявил, что Украина будет настаивать на международном расследовании. Спикер Кремля Песков сказал, что РФ согласна только на расследование "преступления Киева".

1 февраля Украина обращалась в Россию о возвращении тел военнопленных, якобы погибших на борту Ил-76, однако страна-агрессор пока не реагирует на эти запросы.

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