В Кремле говорят, что готовы отдать тела якобы пленных украинцев с Ил-76. Реакция ГУР

Андрей Юсов заявил LIGA.net, что Украина неоднократно обращалась к России относительно передачи тел, если они есть

Ил-76 (Фото: росСМИ)

В Кремле заявили, что готовы передать Киеву тела украинских военнопленных, якобы находившихся в самолете Ил-76, который 24 января упал в Белгородской области. Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в комментарии LIGA.net отметил, что работа в этом направлении ведется.

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"Тела могут быть переданы согласно имеющимся процедурам. Мы готовы. Для этого все необходимое есть", – сказала "уполномоченная по правам человека" страны-агрессора Татьяна Москалькова.

Юсов заявил, что "Украина неоднократно обращалась к государству-агрессору по поводу передачи тел якобы погибших украинских военнопленных на борту Ил-76. И работа в этом направлении ведется".

Ранее секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов заявил, что в России действительно потерпел крушение самолет Ил-76, однако, по его словам, украинских военнопленных в нем не было. В то же время отметил он, у Украины нет достаточно информации, живы ли пока пленные, которых должны были обменять в тот день, однако если бы это произошло – глава МИД РФ Сергей Лавров "орал бы в ООН".

СПРАВКА

СПРАВКА 24 января 2024 года в Белгородской области 24 января 2024 года в Белгородской области упал российский Ил-76. Таких на вооружении РФ около 100 . В Минобороны РФ заявили , что на борту сбитого самолета были якобы украинские военнопленные. В ГУР сказали, что не располагают проверенной информацией о том, кто именно находился на борту, но подтвердили, что в этот день действительно должен был состояться обмен пленными, к тому же один из самых больших. В ГУР предположили , что самолет мог перевозить и оружие, и людей, а пленных россияне могли использовать как "живой щит".

Зеленский заявил, что Украина будет настаивать на международном расследовании. Спикер Кремля Песков сказал, что РФ согласна только на расследование "преступления Киева".

1 февраля Украина обращалась в Россию о возвращении тел военнопленных, якобы погибших на борту Ил-76, однако страна-агрессор пока не реагирует на эти запросы.

Авиакатастрофа Ил-76 24 января. Схемы показали место падения самолета.