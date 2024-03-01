В Кремле говорят, что готовы отдать тела якобы пленных украинцев с Ил-76. Реакция ГУР
В Кремле заявили, что готовы передать Киеву тела украинских военнопленных, якобы находившихся в самолете Ил-76, который 24 января упал в Белгородской области. Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в комментарии LIGA.net отметил, что работа в этом направлении ведется.
"Тела могут быть переданы согласно имеющимся процедурам. Мы готовы. Для этого все необходимое есть", – сказала "уполномоченная по правам человека" страны-агрессора Татьяна Москалькова.
Юсов заявил, что "Украина неоднократно обращалась к государству-агрессору по поводу передачи тел якобы погибших украинских военнопленных на борту Ил-76. И работа в этом направлении ведется".
Ранее секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов заявил, что в России действительно потерпел крушение самолет Ил-76, однако, по его словам, украинских военнопленных в нем не было. В то же время отметил он, у Украины нет достаточно информации, живы ли пока пленные, которых должны были обменять в тот день, однако если бы это произошло – глава МИД РФ Сергей Лавров "орал бы в ООН".
- Зеленский заявил, что Украина будет настаивать на международном расследовании. Спикер Кремля Песков сказал, что РФ согласна только на расследование "преступления Киева".
- 1 февраля Украина обращалась в Россию о возвращении тел военнопленных, якобы погибших на борту Ил-76, однако страна-агрессор пока не реагирует на эти запросы.
Авиакатастрофа Ил-76 24 января. Схемы показали место падения самолета.