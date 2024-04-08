Падіння Іл-76. Рідні полонених не знайшли ознак, які б вказували на їхніх близьких – Коордштаб

Коордштаб досі не має інформації щодо того, хто перебував на борту літака, який впав 24 січня в Бєлгородській області

Місце падіння Іл-76 (Фото: ресурс окупантів)

Рідні українських полонених з опублікованого Росією списку, ознайомившись з фото та відеоматеріалами, розповсюдженими російськими пропагандистами нібито з місця падіння літака Іл-76 у Бєлгородській області, не знайшли на оприлюднених фрагментах тіл особливих прикмет, які б вказували на їхніх рідних. Про це в коментарі на запит LIGA.net повідомив представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко.

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За його словами, українська сторона досі не володіє жодною інформацією щодо того, хто перебував на борту російського літака Іл-76, який 24 січня впав в Бєлгородській області. Крім цього, як зазначив Яценко, Росія до цього часу не передала офіційних списків та не надала доступ міжнародним організаціям до місця авіакатастрофи.

Також Яценко зазначив, що опитані родичі бійців з оприлюдненого російськими пропагандистами списку, ознайомившись з фотографіями та відеоматеріалами, продемонстрованими росіянами нібито з місця авіакатастрофи, наразі не знайшли на оприлюднених фрагментах тіл особливих ознак, які б вказували на їхніх рідних.

Яценко наголосив, що якщо дані про загибель українських військовополонених підтвердяться, то Коордштаб вживатиме заходів для репатріації їхніх тіл. Після процедури ідентифікації тіла військовослужбовців передадуть родинам для поховання.

24 січня у Бєлгородській області Росії впав російський транспортний літак Іл-76, який окупанти використовують для перевезення військових вантажів.

У Міноборони РФ заявили, що на борту збитого Іл-76 були нібито українські військовополонені. У ГУР заявили, що не мають перевіреної інформації про те, хто саме перебував на борту Іл-76, але підтвердили, що справді був запланований обмін полоненими між Україною та РФ, "який не відбувся".

Президент Зеленський заявив у вечірньому відеозверненні, що Україна наполягатиме на міжнародному розслідуванні.

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