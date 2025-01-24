Річниця катастрофи Іл-76. Неофіційне розслідування виявило ще один літак з полоненими

Катастрофа Іл-76 у Бєлгородській області (Фото: ресурси окупантів)

Під час катастрофи літака Іл-76 з нібито українськими військовополоненими у Бєлгородській області 24 лютого 2024 року в повітряному просторі перебував ще один літак із полоненими. Про це повідомила виконавча директорка Медійної ініціативи за права людини Тетяна Катриченко під час брифінгу у Медіацентр Україна.

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Вона зазначила, що про це вдалося дізнатися під час розслідування трагедії. Катриченко нагадала, що російська сторона напередодні заявляла, що планується обмін військовополоненими. Мали б обміняти близько 200 осіб.

"Якщо ми будемо рахувати, скільки людей перебувало на борту одного літака, на борту іншого і ще могли бути в дорозі, оскільки ми знайшли військовополонених, яких вивели напередодні обміну з камер, але їх не посадили в літак, то цифра була близько 200",– сказала вона.

За словами Катриченко, вдалося опитати полонених, які були повернуті додому вже після авіакатастрофи, але їх того дня також переміщували для обміну. Згідно з їхніми свідченнями другий літак точно був, у ньому перебували полонені з кількох місць утримання.

За словами полонених, 23 січня їх спочатку досить довго везли автозаками до якогось аеродрому. Після цього вони переночували в колонії в Кам'янськ-Шахтинському і наступного дня, 24 січня, сіли в літаки, але після повідомлення про збиття їхній літак розвернули.