Річниця катастрофи Іл-76. Неофіційне розслідування виявило ще один літак з полоненими
Під час катастрофи літака Іл-76 з нібито українськими військовополоненими у Бєлгородській області 24 лютого 2024 року в повітряному просторі перебував ще один літак із полоненими. Про це повідомила виконавча директорка Медійної ініціативи за права людини Тетяна Катриченко під час брифінгу у Медіацентр Україна.
Вона зазначила, що про це вдалося дізнатися під час розслідування трагедії. Катриченко нагадала, що російська сторона напередодні заявляла, що планується обмін військовополоненими. Мали б обміняти близько 200 осіб.
"Якщо ми будемо рахувати, скільки людей перебувало на борту одного літака, на борту іншого і ще могли бути в дорозі, оскільки ми знайшли військовополонених, яких вивели напередодні обміну з камер, але їх не посадили в літак, то цифра була близько 200",– сказала вона.
За словами Катриченко, вдалося опитати полонених, які були повернуті додому вже після авіакатастрофи, але їх того дня також переміщували для обміну. Згідно з їхніми свідченнями другий літак точно був, у ньому перебували полонені з кількох місць утримання.
За словами полонених, 23 січня їх спочатку досить довго везли автозаками до якогось аеродрому. Після цього вони переночували в колонії в Кам'янськ-Шахтинському і наступного дня, 24 січня, сіли в літаки, але після повідомлення про збиття їхній літак розвернули.
- 24 січня 2024 року у Бєлгородській області Росії впав російський транспортний літак Іл-76, який окупанти використовують для перевезення військових вантажів.
- У Міноборони РФ заявили, що на борту збитого Іл-76 були нібито українські військовополонені. У ГУР заявили, що не мають перевіреної інформації про те, хто саме перебував на борту Іл-76, але підтвердили, що справді був запланований обмін полоненими між Україною та РФ, "який не відбувся".
- Президент Зеленський заявив у вечірньому відеозверненні, що Україна наполягатиме на міжнародному розслідуванні.
- 9 грудня в Росії заявили, що передали Україні тіла нібито загиблих на Іл-76. Коордштаб заявив, що останки людей потрібно ще ідентифікувати.