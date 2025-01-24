Катастрофа Ил-76. Был еще один самолет, перевозивший пленных

Катастрофа Ил-76 в Белгородской области (Фото: ресурсы оккупантов)

Во время крушения самолета Ил-76 с якобы украинскими военнопленными в Белгородской области 24 февраля 2024 года в воздушном пространстве находился еще один самолет с пленными. Об этом сообщила исполнительный директор Медийной инициативы за права человека Татьяна Катриченко во время брифинга в Медиацентр Украина.

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Она отметила, что об этом удалось узнать в ходе расследования трагедии. Катриченко напомнила, что российская сторона накануне заявляла, что планируется обмен военнопленными. Должны были бы обменять около 200 человек.

"Если мы будем считать, сколько человек находилось на борту одного самолета, на борту другого, и еще могли быть в пути, поскольку мы нашли военнопленных, выведенных накануне обмена с камер, но их не посадили в самолет, то цифра была около 200", – сказала она.

По словам Катриченко, удалось опросить пленных, которые были возвращены домой уже после авиакатастрофы, но их в тот день также перемещали для обмена. Согласно их показаниям, второй самолет точно был, в нем находились пленники из нескольких мест содержания.

По словам пленных, 23 января их сначала довольно долго везли автозаками на какой-то аэродром. После этого они переночевали в колонии в Каменск-Шахтинском и на следующий день, 24 января, сели в самолеты, но после сообщения о сбитии их самолет развернули.