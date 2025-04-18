Україна повернула тіла 909 загиблих військових

Вдалося повернути тіла бійців, які загинули на восьми напрямках фронту

Повернення тіл (Фото: Коордштаб)

У п'ятницю, 18 квітня, за результатами проведених репатріаційних заходів до України повернули тіла 909 загиблих військових. Про це повідомив Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими.

Зокрема, вдалося повернути тіла військових, які загинули на Курахівському, Покровському, Бахмутському, Вугледарському, Луганському, Запорізькому, Сумському та Харківському напрямках.

Крім того, Україна повернула тіла загиблих захисників, які перебували в моргах на території Росії.

Тіла українських військових вдалося повернути за результатами спільної роботи співробітників Коордштабу, Об’єднаного центру при Службі безпеки України, Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ, Офісу уповноваженого Верховної Ради з прав людини та інших структур.

У Коордштабі подякували Міжнародному Комітету Червоного Хреста за сприяння.

14 лютого 2025 року Україна повернула тіла 757 полеглих військовослужбовців.

28 березня вдалося повернути додому тіла 909 загиблих військових.