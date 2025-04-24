Тіло журналістки Рощиної, яку в полоні закатували росіяни, повернули в Україну – МВС

Тіло медійниці було повернуто в межах нещодавньої репатріації наприкінці лютого цього року

Вікторія Рощина (Фото: Facebook журналістки)

Тіло журналістки Вікторії Рощиної, яка з 2023 року перебувала у російському полоні, повернули до України. Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив заступник міністра внутрішніх справ України Леонід Тимченко.

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Відповідаючи на запитання, чи було повернуто в Україну тіло Рощиної, він сказав: "Так, її тіло повернуто в межах нещодавньої репатріації наприкінці лютого цього року. За допомогою ДНК-експертизи ідентифіковано її особу".

Журналістка перестала виходити на зв'язок 3 серпня 2023 року. Як розповідав її батько, 27 липня Вікторія вирушила з України до Польщі, звідки мала дістатися на окуповані українські території через Росію. СБУ, а потім і російська сторона підтвердили, що журналістку взяли в полон росіяни.

У жовтні наступного року Коордштаб підтвердив смерть 27-річної Рощиної.

ДОПОВНЕНО о 12:29. Нардеп від Голосу, голова парламентського комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин додав, що тіло журналістки повернули в рамках обміну наприкінці лютого. За його словами, певний час потрібно було зберігати тишу, бо росіяни часто застосовують тактику підміну тіл і не було певності, що це саме Вікторія.

"Зважаючи на катування та стан тіла, родина Рощиної попросила не на одну, а на кілька ДНК-експертиз. Наскільки мені відомо, експертизи проводили не тільки в Україні, але й закордоном, аби запевнитися, що це точно Віка", - написав нардеп.

11 жовтня 2024-го Україна почала розслідування смерті Рощиної в російському полоні.

3 березня 2025 року журналісти з'ясували, що росіяни жорстоко катували Вікторію – на її тілі були ножові поранення, вона важила до 30 кг, а співробітники колонії ховали її від перевірок.