На теле журналистки Рощиной обнаружены многочисленные признаки пыток – Офис генпрокурора

Виктория Рощина (Фото: Facebook-аккаунт журналистки)

Судебно-медицинская экспертиза установила на теле журналистки Виктории Рощиной, погибшей в российском плену, признаки пыток и жесткого обращения. Об этом на брифинге сообщил руководитель Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса генерального прокурора Юрий Белоусов.

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По его словам, в феврале россияне вернули тело, на котором была бирка с фамилией журналистки. После этого была назначена молекулярная экспертиза для идентификации ее тела для подтверждения, что это именно она.

"Эксперты отобрали образцы ДНК у обоих родителей Виктории. По результатам проведения этой экспертизы, эксперт пришел к выводу, что с вероятностью более 99% тело принадлежит госпоже Виктории", – сказал Белоусов.

Он добавил, что родители погибшей журналистки обратились с ходатайством о проведении дополнительной экспертизы для идентификации тела. Решается вопрос о проведении дополнительной идентификации тела с привлечением французских специалистов.

Также Белоусов рассказал, что в феврале была назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти, имеющихся телесных повреждений и характера их нанесения.

По ее результатам на теле погибшей были обнаружены многочисленные признаки пыток и жестокого обращения, в частности ссадины и кровоизлияния на разных частях тела, сломанное ребро и возможные следы от применения электротока.

Однако из-за состояния тела первично не удалось установить причины смерти. Поэтому были отобраны необходимые образцы и решается вопрос о проведении дополнительной экспертизы с участием французских экспертов для установления причин смерти и характера выявленных повреждений, рассказал чиновник.

Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства лишения свободы журналистки, ее гибели и применение к ней пыток.

Рощина перестала выходить на связь 3 августа 2023 года. Как рассказывал ее отец, 27 июля Виктория отправилась из Украины в Польшу, откуда должна была добраться на оккупированные украинские территории через Россию.

СБУ, а затем и российская сторона подтвердили, что журналистку взяли в плен россияне.

10 октября 2024 года Коордштаб подтвердил смерть 27-летней журналистки в России.

11 октября Украина начала расследование смерти Рощиной в российском плену.

24 апреля 2025 года стало известно, что тело журналистки вернули в Украину.