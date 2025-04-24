На тілі журналістки Рощиної виявлені численні ознаки катування – Офіс генпрокурора

Вікторія Рощина (Фото: Facebook-акаунт журналістки)

Судово-медична експертиза встановила на тілі журналістки Вікторії Рощиної, загиблої в російському полоні, ознаки катування та жорсткого поводження. Про це на брифінгу повідомив керівник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генерального прокурора Юрій Бєлоусов.

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За його словами, у лютому росіяни повернули тіло, на якому була бирка з прізвищем журналістки. Після цього була призначена молекулярна експертиза для ідентифікації її тіла для підтвердження, що це саме вона.

"Експерти відібрали зразки ДНК в обох батьків Вікторії. За результатами проведення цієї експертизи, експерт дійшов висновку, що з вірогідністю понад 99% тіло належить пані Вікторії", – сказав Бєлоусов.

Він додав, що батьки загиблої журналістки звернулися з клопотанням про проведення додаткової експертизи для ідентифікації тіла. Наразі вирішується питання щодо проведення додаткової ідентифікації тіла із залученням французьких спеціалістів.

Також Бєлоусов розповів, що в лютому була призначена судово-медична експертиза для встановлення причини смерті, наявних тілесних ушкоджень та характеру їх спричинення.

За її результатами на тілі загиблої були виявлені численні ознаки катування та жорстокого поводження, зокрема садна і крововиливи на різних частинах тіла, зламане ребро та можливі сліди від застосування електроструму.

Проте через стан тіла первинно не вдалося встановити причини смерті. Тому були відібрані необхідні зразки й наразі вирішується питання щодо проведення додаткової експертизи за участі французьких експертів для встановлення причин смерті та характеру виявлених ушкоджень, розповів посадовець.

Правоохоронці продовжують встановлювати всі обставини позбавлення волі журналістки, її загибелі та застосування щодо неї катувань.

Рощина перестала виходити на зв'язок 3 серпня 2023 року. Як розповідав її батько, 27 липня Вікторія вирушила з України до Польщі, звідки мала дістатися на окуповані українські території через Росію.

СБУ, а потім і російська сторона підтвердили, що журналістку взяли в полон росіяни.

10 жовтня 2024 року Коордштаб підтвердив смерть 27-річної журналістки в Росії.

11 жовтня Україна почала розслідування смерті Рощиної в російському полоні.

24 квітня 2025 року стало відомо, що тіло журналістки повернули до України. Це сталося наприкінці лютого.