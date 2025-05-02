Представительства Коордштаба заработали во всех областях Украины: адреса

Министерство внутренних дел опубликовало адреса региональных рабочих групп Координационного штаба в разных областях Украины

Фото: Коордштаб

Представительства Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными начали работу во всех областях Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

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Отмечается, что в Волынской, Донецкой, Ивано-Франковской, Кировоградской, Одесской, Ровенской и Черниговской областях ответственными за региональные группы стали представители Управления по пропавшим без вести МВД.

За представительства Днепропетровской (включая Запорожскую область), Житомирской, Полтавской (включая Сумскую область), Тернопольской, Закарпатской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областях ответствены представители уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

Инфографика: МВД