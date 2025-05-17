Україна та Росія можуть провести обмін полоненими 1000 на 1000 наступного тижня – Буданов
Обмін полоненими в форматі 1000 на 1000 між Україною та Росією може відбутися вже наступного тижня. Про це повідомив керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов в ефірі телемарафону.
"Сподіваюся, це станеться на наступному тижні, по списках. Буде обмін, ви ж розумієте: кого зможемо забрати, того будем забирати. І так само віддавати", – сказав керівник розвідки.
На запитання журналістів про те, чи він бачить реальні перспективи такого обміну, Буданов відповів, що "не бачить особливих проблем для цього".
Після перемовин з РФ у Стамбулі 16 травня голова Міноборони Рустем Умєров повідомив, що сторони обговорили, зокрема, питання припинення вогню та обміну полоненими у форматі 1000 на 1000.
- 16 травня представник ГУР зазначив, що Україна вже розпочала роботу щодо повернення 1000 українців з російського полону.
- Axios повідомляло, що переговори у Стамбулі "не привели до значного прогресу", окрім обміну полоненими.
- Також Україні вдалося повернути додому тіла 909 загиблих військових з російського полону.