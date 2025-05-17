Україна та Росія можуть провести обмін полоненими 1000 на 1000 наступного тижня – Буданов

Кирило Буданов (Фото: Валентина Поліщук/ LIGA.net)

Обмін полоненими в форматі 1000 на 1000 між Україною та Росією може відбутися вже наступного тижня. Про це повідомив керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов в ефірі телемарафону.

"Сподіваюся, це станеться на наступному тижні, по списках. Буде обмін, ви ж розумієте: кого зможемо забрати, того будем забирати. І так само віддавати", – сказав керівник розвідки.

На запитання журналістів про те, чи він бачить реальні перспективи такого обміну, Буданов відповів, що "не бачить особливих проблем для цього".

Після перемовин з РФ у Стамбулі 16 травня голова Міноборони Рустем Умєров повідомив, що сторони обговорили, зокрема, питання припинення вогню та обміну полоненими у форматі 1000 на 1000.