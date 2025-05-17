Трамп не стал называть Путина препятствием к миру с Украиной: Он устал и выглядит неважно
Президент США Дональд Трамп не захотел называть диктатора России Владимира Путина препятствием на пути к миру с Украиной в интервью Fox News. Вместо этого он вспомнил "тяжелую" встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме.
"Послушайте, у меня была очень тяжелая встреча с Зеленским, потому что мне не понравилось то, что он сказал. И он не делал все проще. И я всегда говорил, что у него нет козырей, вы знаете, я честен. И у него нет козырей", – сказал Трамп.
Американский президент заявил, что ему необходима личная встреча с Путиным, который, по его словам, также этого хочет. Трамп заявил, что "всегда чувствовал", что встреча о мире между РФ и Украиной не может быть без него, так как, по его мнению, сделка между Зеленским и Путиным не будет достигнута.
Также президент США заявил, что он устал от этого процесса и Путин, по его словам, тоже.
"Нам нужно собраться вместе, и я думаю, что мы, вероятно, запланируем это. Потому что я устал от того, что другие люди ходят и встречаются, и все такое.... Я думаю, Путин устал от всего этого. Он выглядит неважно, а хочет выглядеть хорошо. Не забывайте, это должно было закончиться за неделю", – сказал он.
Вместе с тем Трамп уклонился от вопроса о принятии дополнительных санкций против России, которые, как он ранее заявлял, он мог бы ввести. Он сказал, что вторичные санкции на столе и он воспользуется ими, если понадобится, но хотел бы не делать этого.
- 16 мая Трамп заявлял, что планирует встретиться с Путиным "как только удастся это организовать". А позже сказал, что может ему позвонить и обсудить прекращение войны России против Украины.
- После переговоров в Стамбуле Зеленский, Макрон, Мерц, Стармер и Туск позвонили Трампу, чтобы обсудить состоявшийся диалог. По словам Зеленского, он заявил в разговоре, что давление на Россию должно сохраняться.
- Макрон во время разговора с Трампом подчеркнул, что Россия проигнорировала требования США о переговорах и прекращению огня.