Трамп не стал называть Путина препятствием к миру с Украиной: Он устал и выглядит неважно

Президент США убежден, что без него прогресса между Украиной и РФ не будет

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/YURI GRIPAS)

Президент США Дональд Трамп не захотел называть диктатора России Владимира Путина препятствием на пути к миру с Украиной в интервью Fox News. Вместо этого он вспомнил "тяжелую" встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме.

"Послушайте, у меня была очень тяжелая встреча с Зеленским, потому что мне не понравилось то, что он сказал. И он не делал все проще. И я всегда говорил, что у него нет козырей, вы знаете, я честен. И у него нет козырей", – сказал Трамп.

Американский президент заявил, что ему необходима личная встреча с Путиным, который, по его словам, также этого хочет. Трамп заявил, что "всегда чувствовал", что встреча о мире между РФ и Украиной не может быть без него, так как, по его мнению, сделка между Зеленским и Путиным не будет достигнута.

Также президент США заявил, что он устал от этого процесса и Путин, по его словам, тоже.

"Нам нужно собраться вместе, и я думаю, что мы, вероятно, запланируем это. Потому что я устал от того, что другие люди ходят и встречаются, и все такое.... Я думаю, Путин устал от всего этого. Он выглядит неважно, а хочет выглядеть хорошо. Не забывайте, это должно было закончиться за неделю", – сказал он.

Вместе с тем Трамп уклонился от вопроса о принятии дополнительных санкций против России, которые, как он ранее заявлял, он мог бы ввести. Он сказал, что вторичные санкции на столе и он воспользуется ими, если понадобится, но хотел бы не делать этого.