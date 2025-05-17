Трамп не став називати Путіна перешкодою до миру з Україною: Він утомився і виглядає не дуже добре

Президент США переконаний, що без нього прогресу між Україною та РФ не буде

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/YURI GRIPAS)

Президент США Дональд Трамп не схотів називати диктатора Росії Володимира Путіна перешкодою на шляху до миру з Україною в інтерв'ю Fox News. Натомість він згадав "важку" зустріч із президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі.

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"Послухайте, у мене була дуже важка зустріч із Зеленським, тому що мені не сподобалося те, що він сказав. І він не робив усе простіше. І я завжди казав, що у нього немає козирів, ви знаєте, я чесний. І у нього немає козирів", – сказав Трамп.

Американський президент заявив, що йому потрібна особиста зустріч з Путіним, який, за його словами, також цього хоче. Трамп заявив, що "завжди відчував", що зустріч про мир між РФ та Україною не може бути без нього, оскільки, на його думку, угоди між Зеленським і Путіним не буде досягнуто.

Також президент США заявив, що він втомився від цього процесу, і Путін, за його словами, також.

"Нам потрібно зібратися разом, і я думаю, що ми, ймовірно, заплануємо це. Тому що я втомився від того, що інші люди ходять і зустрічаються, і таке інше.... Я думаю, Путін втомився від усього цього. Він виглядає не дуже добре, а хоче мати добрий вигляд. Не забувайте, це мало закінчитися за тиждень", – сказав він.

Водночас Трамп ухилився від питання щодо ухвалення додаткових санкцій проти Росії, які, як він раніше заявляв, він міг би запровадити. Він сказав, що вторинні санкції на столі і він скористається ними, якщо знадобиться, але хотів би не робити цього.