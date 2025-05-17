Трамп сподівається на перемир'я з 19 травня – зателефонує Путіну та Зеленському

Президент Штатів говоритиме з диктатором РФ про припинення вогню і торгівлю, а потім поспілкується з президентом України та партнерами

Дональд Трамп (Фото: CHRIS KLEPONIS / EPA)

Очільник США Дональд Трамп сподівається на встановлення перемир'я 19 травня й анонсував телефонні розмови з диктатором Володимиром Путіним, президентом Володимиром Зеленським та партнерами по НАТО. Відповідний допис американський політик опублікував у своїй соцмережі Truth Social.

За словами Трампа, дзвінок з Путіним відбудеться 19 травня о 10:00 (якщо це за вашингтонським часом, то у Києві та Москві буде 17:00).

"Темами дзвінку будуть припинення "кривавої бані", яка вбиває в середньому більш ніж 5000 російських та українських солдатів на тиждень, та торгівля", – написав президент США (в оригіналі всі слова написані великими літерами – у традиційній манері для нинішнього глави Штатів).

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Після розмови з Путіним Трамп планує поговорити з президентом Зеленським, а після цього обидва лідери доєднаються до спілкування з керівниками інших країн – членів НАТО.

"Сподіваюся, що цей день буде продуктивним, настане перемир'я, і ця дуже жорстока війна, війна, яка ніколи не повинна була статися, закінчиться. Благослови нас усіх Господь!!!" – підсумував президент Штатів.

Напередодні, 16 травня, Трамп заявив, що може зателефонувати Путіну, щоб обговорити припинення війни, а також знову наголосив, що їм потрібно зустрітися.