Трамп сподівається на перемир'я з 19 травня – зателефонує Путіну та Зеленському
Очільник США Дональд Трамп сподівається на встановлення перемир'я 19 травня й анонсував телефонні розмови з диктатором Володимиром Путіним, президентом Володимиром Зеленським та партнерами по НАТО. Відповідний допис американський політик опублікував у своїй соцмережі Truth Social.
За словами Трампа, дзвінок з Путіним відбудеться 19 травня о 10:00 (якщо це за вашингтонським часом, то у Києві та Москві буде 17:00).
"Темами дзвінку будуть припинення "кривавої бані", яка вбиває в середньому більш ніж 5000 російських та українських солдатів на тиждень, та торгівля", – написав президент США (в оригіналі всі слова написані великими літерами – у традиційній манері для нинішнього глави Штатів).
Після розмови з Путіним Трамп планує поговорити з президентом Зеленським, а після цього обидва лідери доєднаються до спілкування з керівниками інших країн – членів НАТО.
"Сподіваюся, що цей день буде продуктивним, настане перемир'я, і ця дуже жорстока війна, війна, яка ніколи не повинна була статися, закінчиться. Благослови нас усіх Господь!!!" – підсумував президент Штатів.
Напередодні, 16 травня, Трамп заявив, що може зателефонувати Путіну, щоб обговорити припинення війни, а також знову наголосив, що їм потрібно зустрітися.
- На зустрічі у Стамбулі 16 травня Україна та Росія не досягли домовленості про припинення вогню, але погодились на обмін полоненими у форматі 1000 на 1000.
Голова української делегації Умєров зазначав, що тема перемир'я обговорювалась на зустрічі, а топпереговірник окупантів Мединський заявив, що сторони погодились напрацювати відповідні пропозиції щодо припинення вогню та після цього продовжити перемовини.
- Очільник Франції Макрон заявив, що президент Штатів "має намір провести обмін [думками] з російською стороною". За його словами, це може статися "найближчими годинами або днями", щоб "з'ясувати, що сталося [на переговорах], і спробувати рухатися далі". Французький президент згадував про можливі "телефонні контакти" Трампа, передусім з диктатором Путіним.