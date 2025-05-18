Зеленский прислал Трампу письмо с новыми предложениями по сотрудничеству

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский направил своему американскому коллеге Дональду Трампу письмо с новыми предложениями по сотрудничеству между двумя странами. Об этом глава украинского государства рассказал во время встречи с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и государственным секретарем Марком Рубио в Риме, передает Офис президента.

"Отдельное внимание – реализации соглашения об экономическом партнерстве между Украиной и США. Глава государства отметил, что направил президенту Трампу письмо с новыми предложениями о сотрудничестве в оборонно-промышленной и торговой сферах", – говорится в сообщении.

Детали по этому письму не сообщаются.

Это была первая встреча Зеленского и Вэнса с момента ссоры политиков в Белом доме в феврале (подробнее о новом мероприятии читайте здесь).