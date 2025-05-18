Зеленский прислал Трампу письмо с новыми предложениями по сотрудничеству
Президент Владимир Зеленский направил своему американскому коллеге Дональду Трампу письмо с новыми предложениями по сотрудничеству между двумя странами. Об этом глава украинского государства рассказал во время встречи с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и государственным секретарем Марком Рубио в Риме, передает Офис президента.
"Отдельное внимание – реализации соглашения об экономическом партнерстве между Украиной и США. Глава государства отметил, что направил президенту Трампу письмо с новыми предложениями о сотрудничестве в оборонно-промышленной и торговой сферах", – говорится в сообщении.
Детали по этому письму не сообщаются.
Это была первая встреча Зеленского и Вэнса с момента ссоры политиков в Белом доме в феврале (подробнее о новом мероприятии читайте здесь).
12 мая Зеленский подписал закон о ратификации соглашения о ресурсах между Украиной и США. 13 мая Верховная Рада приняла законопроект об изменениях в Бюджетный кодекс для реализации соглашения о недрах. В тот же день Украина закончила все процедуры для запуска совместного Фонда и соответствующую ноту вручили временной поверенной в делах США Дэвис.
- В Министерстве экономики сообщили, что предусмотренный соглашением общий инвестиционный фонд будет иметь сбалансированную систему управления, в которой поровну будут представлены обе страны, а критические решения будут приниматься только единогласно.