Зеленський надіслав Трампу листа з новими пропозиціями щодо співробітництва

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський надіслав своєму американському колезі Дональду Трампу листа з новими пропозиціями щодо співпраці між двома країнами. Про це очільник української держави розповів під час зустрічі з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом та державним секретарем Марком Рубіо у Римі, передає Офіс президента.

"Окрема увага – реалізації угоди про економічне партнерство між Україною та США. Глава держави зазначив, що надіслав президенту Трампу листа з новими пропозиціями щодо співпраці в оборонно-промисловій і торговельній сферах", – йдеться у повідомленні.

Деталі щодо цього листа не повідомляються.

Це була перша зустріч Зеленського та Венса з моменту сварки політиків у Білому домі в лютому (детальніше про новий захід читайте тут).