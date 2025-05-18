Зеленський надіслав Трампу листа з новими пропозиціями щодо співробітництва
Президент Володимир Зеленський надіслав своєму американському колезі Дональду Трампу листа з новими пропозиціями щодо співпраці між двома країнами. Про це очільник української держави розповів під час зустрічі з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом та державним секретарем Марком Рубіо у Римі, передає Офіс президента.
"Окрема увага – реалізації угоди про економічне партнерство між Україною та США. Глава держави зазначив, що надіслав президенту Трампу листа з новими пропозиціями щодо співпраці в оборонно-промисловій і торговельній сферах", – йдеться у повідомленні.
Деталі щодо цього листа не повідомляються.
Це була перша зустріч Зеленського та Венса з моменту сварки політиків у Білому домі в лютому (детальніше про новий захід читайте тут).
12 травня Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди про ресурси між Україною та США. 13 травня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про зміни до Бюджетного кодексу задля реалізації угоди про надра. Того ж дня Україна закінчила всі процедури для запуску спільного Фонду, й відповідну ноту вручили тимчасовій повіреній у справах США Девіс.
- У Міністерстві економіки повідомили, що передбачений угодою спільний інвестиційний фонд матиме збалансовану систему управління, в якій порівну будуть представлені обидві країни, а критичні рішення ухвалюватимуться лише одноголосно.