Зеленський підписав ратифікацію угоди про ресурси зі США
Президент Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди про ресурси між Україною та США. Про це йдеться у картці документа на сайті Верховної Ради.
Парламент ратифікував угоду між урядами України та Штатів про створення спільного інвестиційного фонду відбудови 8 травня.
10 травня відповідний закон скерували до президента, а вже 12 числа голова держави підписав цей документ.
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Внески у фонд робитимуть спільно США та Україна: при цьому Штати робитимуть свій внесок шляхом надання Києву військової допомоги або іншими шляхами за своїм бажанням (детальніше про те, як працюватиме угода, читайте тут).
- Американський дипломат Карпентер заявив LIGA.net, що угода про копалини не передбачає гарантій безпеки, але це хороша угода на користь обох країн.