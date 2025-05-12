Зеленский подписал ратификацию соглашения о ресурсах с США
Президент Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения о ресурсах между Украиной и США. Об этом говорится в карточке документа на сайте Верховной Рады.
Парламент ратифицировал соглашение между правительствами Украины и Штатов о создании совместного инвестиционного фонда восстановления 8 мая.
10 мая соответствующий закон направили президенту, а уже 12 числа глава государства подписал этот документ.
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Взносы в фонд будут делать совместно США и Украина: при этом Штаты будут вносить свой вклад путем предоставления Киеву военной помощи или другими путями по своему желанию (подробнее о том, как будет работать соглашение, читайте здесь).
- Американский дипломат Карпентер заявил LIGA.net, что соглашение об ископаемых не предусматривает гарантий безопасности, но это хороший договор в пользу обеих стран.