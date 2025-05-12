Зеленский подписал ратификацию соглашения о ресурсах с США
Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения о ресурсах между Украиной и США. Об этом говорится в карточке документа на сайте Верховной Рады.

Парламент ратифицировал соглашение между правительствами Украины и Штатов о создании совместного инвестиционного фонда восстановления 8 мая.

10 мая соответствующий закон направили президенту, а уже 12 числа глава государства подписал этот документ.

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