Зеленский о ратификации договора о недрах: Такого перспективного соглашения еще не было

Украинский президент убежден, что соглашение с США о полезных ископаемых является общей инвестицией двух стран на десятилетия

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский поблагодарил всех причастных к разработке и заключению соглашения с США о недрах, заявив, что "такого перспективного экономического соглашения в отношениях между Украиной и Америкой еще не было". Соответствующее сообщение глава государства опубликовал в Telegram.

"Благодарен всем в нашей команде, кто готовил соглашение об экономическом партнерстве с Соединенными Штатами, и каждому, кто его поддержал. Спасибо всем 338 проголосовавшим за соглашение депутатам. Рассчитываю, что текст ратификационного закона в ближайшее время поступит из Верховной Рады в мой Офис", – написал Зеленский.

Он отметил, что "такого перспективного экономического соглашения в отношениях между Украиной и Америкой еще не было", это совместная инвестиционная работа с США на десятилетие.

"Сейчас это сильная основа для взаимодействия безопасности, а в перспективе десятилетий – возможность для Украины и Америки увеличить взаимовыгодное экономическое сотрудничество", – подытожил президент.

Сегодня, 8 мая, украинский парламент ратифицировал подписанное 30 апреля соглашение между правительством Украины и правительством США о создании Американско-украинского инвестиционного фонда восстановления.

В украинском обществе преобладают положительные ожидания от договора с США. 47% украинцев считают, что сделка скорее положительно повлияет на Украину.