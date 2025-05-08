Зеленський щодо ратифікації угоди про надра: Такої перспективної угоди з США ще не було
Президент Володимир Зеленський подякував усім причетних до розробки та укладання угоди із США про надра, заявивши, що "такої перспективної економічної угоди у відносинах між Україною та Америкою ще не було". Відповідний допис глава держави опублікував у Telegram.
"Вдячний усім у нашій команді, хто готував угоду про економічне партнерство зі Сполученими Штатами, і кожному, хто її підтримав. Дякую всім 338 депутатам, які проголосували за угоду. Розраховую, що текст ратифікаційного закону найближчим часом надійде з Верховної Ради в мій Офіс", – написав Зеленський.
Він зазначив, що "такої перспективної економічної угоди у відносинах між Україною та Америкою ще не було", це спільна інвестиційна робота із США на десятиліття.
"Зараз це сильна основа для безпекової взаємодії, а в перспективі десятиліть – можливість для України та Америки збільшити взаємовигідну економічну співпрацю", – підсумував президент.
- Сьогодні, 8 травня, український парламент ратифікував підписану 30 квітня угоду між урядом України та урядом США про створення Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови.
- В українському суспільстві переважають позитивні очікування від договору зі США. 47% українців вважають, що угода радше позитивно вплине на Україну.