Зеленський щодо ратифікації угоди про надра: Такої перспективної угоди з США ще не було

Український президент переконаний, що угода із США щодо корисних копалин є спільною інвестицією двох країн на десятиліття

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський подякував усім причетних до розробки та укладання угоди із США про надра, заявивши, що "такої перспективної економічної угоди у відносинах між Україною та Америкою ще не було". Відповідний допис глава держави опублікував у Telegram.

"Вдячний усім у нашій команді, хто готував угоду про економічне партнерство зі Сполученими Штатами, і кожному, хто її підтримав. Дякую всім 338 депутатам, які проголосували за угоду. Розраховую, що текст ратифікаційного закону найближчим часом надійде з Верховної Ради в мій Офіс", – написав Зеленський.

Він зазначив, що "такої перспективної економічної угоди у відносинах між Україною та Америкою ще не було", це спільна інвестиційна робота із США на десятиліття.

"Зараз це сильна основа для безпекової взаємодії, а в перспективі десятиліть – можливість для України та Америки збільшити взаємовигідну економічну співпрацю", – підсумував президент.

Сьогодні, 8 травня, український парламент ратифікував підписану 30 квітня угоду між урядом України та урядом США про створення Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови.

В українському суспільстві переважають позитивні очікування від договору зі США. 47% українців вважають, що угода радше позитивно вплине на Україну.