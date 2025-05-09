Договор о недрах не дает гарантии безопасности, но это хорошее соглашение – дипломат США
Договор о ресурсах между Украиной и США не предусматривает гарантий безопасности, но это хорошее соглашение в пользу обеих стран. Об этом LIGA.net в кулуарах Киевского форума безопасности рассказал американский дипломат Майкл Карпентер, бывший постпред Штатов при ОБСЕ (2021-2024).
"Я считаю, что украинское правительство поступило мудро, пересмотрев [условия] соглашения о полезных ископаемых. Я думаю, что первоначальный текст, предложенный администрацией США, был очень эксплуататорским по своей природе и почти, можно сказать, колониальным по своим амбициям", – заявил Карпентер.
Он отметил, что текст договора, ратифицированный Верховной Радой 8 мая, "намного лучше" первоначального варианта, поскольку он позволяет равноправную эксплуатацию критически важных полезных ископаемых.
В то же время дипломат считает, что заявления о том, чего можно достичь с помощью этого соглашения, преувеличены.
"Я не думаю, что в Украину поступит много инвестиций от западных добывающих компаний в ближайшей перспективе. Потенциально, через три-пять-десять лет, спустя длительное время после того, как эта администрация [США] уйдет, вы, вероятно, сможете увидеть, что что-то из этого может выйти", – рассказал Карпентер.
Однако он подчеркнул, что заключенный документ "не предлагает никаких гарантий безопасности", а те, кто пытается его продать как соглашение о безопасности, "приводят просто не убедительный аргумент".
"Здесь нет никаких гарантий безопасности. Это просто соглашение о совместной эксплуатации ресурсов Украины в пользу обеих стран. И это нормально. Это хорошее соглашение", – подытожил Карпентер.
В марте, до подписания соглашения, президент США Трамп распространял мнение, что наличие американских специалистов в Украине якобы не позволит диктатору Путину совершить новое нападение.
- В мае после подписания документа госсекретарь Рубио заявлял, что соглашение о ресурсах является шагом в окончании российско-украинской войны. В то же время глава Минфина США Бессент утверждал, что этим документом Трамп "раздал" своему украинскому коллеге Зеленскому роял-флеш, который можно показать российскому руководству.