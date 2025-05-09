Договор о недрах не дает гарантии безопасности, но это хорошее соглашение – дипломат США

Майк Карпентер (Фото: LIGA.net)

Договор о ресурсах между Украиной и США не предусматривает гарантий безопасности, но это хорошее соглашение в пользу обеих стран. Об этом LIGA.net в кулуарах Киевского форума безопасности рассказал американский дипломат Майкл Карпентер, бывший постпред Штатов при ОБСЕ (2021-2024).

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"Я считаю, что украинское правительство поступило мудро, пересмотрев [условия] соглашения о полезных ископаемых. Я думаю, что первоначальный текст, предложенный администрацией США, был очень эксплуататорским по своей природе и почти, можно сказать, колониальным по своим амбициям", – заявил Карпентер.

Он отметил, что текст договора, ратифицированный Верховной Радой 8 мая, "намного лучше" первоначального варианта, поскольку он позволяет равноправную эксплуатацию критически важных полезных ископаемых.

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В то же время дипломат считает, что заявления о том, чего можно достичь с помощью этого соглашения, преувеличены.

"Я не думаю, что в Украину поступит много инвестиций от западных добывающих компаний в ближайшей перспективе. Потенциально, через три-пять-десять лет, спустя длительное время после того, как эта администрация [США] уйдет, вы, вероятно, сможете увидеть, что что-то из этого может выйти", – рассказал Карпентер.

Однако он подчеркнул, что заключенный документ "не предлагает никаких гарантий безопасности", а те, кто пытается его продать как соглашение о безопасности, "приводят просто не убедительный аргумент".

"Здесь нет никаких гарантий безопасности. Это просто соглашение о совместной эксплуатации ресурсов Украины в пользу обеих стран. И это нормально. Это хорошее соглашение", – подытожил Карпентер.