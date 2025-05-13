Україна закінчила всі процедури для спільного фонду зі США, передала ноту повіреній Штатів

Джулі Девіс та Юлія Свириденко (Фото: Facebook української посадовиці)

Україна закінчила всі процедури для запуску спільного фонду зі США, передбаченого угодою про ресурси, відповідну ноту вручили тимчасовій повіреній у справах США Джулі Девіс. Про це повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

"Україна завершила всі необхідні процедури для запуску американсько-українського фонду відбудови. Сьогодні передала ноту тимчасовій повіреній у справах США в Україні Джулі Девіс", – написала вона.

За словами Свириденко, українській переговорній команді вдалося виконати завдання президента Володимира Зеленського й досягти "рівноправної угоди, спрямованої на майбутнє".

"Угоду, яка поважає національні інтереси України, передбачає спільне з Америкою управління та інвестування. В Угоді немає положень про борг і є зобовʼязання інвестувати виключно в Україну. Це ще один чіткий сигнал: Україна на шляху до стратегічних інвестицій", – зазначила міністерка.