Украина закончила все процедуры для общего фонда с США, передала ноту поверенной Штатов

Джули Дэвис и Юлия Свириденко (Фото: Facebook украинского чиновника)

Украина закончила все процедуры для запуска совместного фонда с США, предусмотренного соглашением о ресурсах, ноту вручили временной поверенной по делам США Джули Дэвис. Об этом сообщила министр экономики Юлия Свириденко.

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"Украина завершила все необходимые процедуры для запуска американо-украинского фонда восстановления. Сегодня передала ноту временной поверенной в делах США в Украине Джули Дэвис", – написала она.

По словам Свириденко, украинской переговорной команде удалось выполнить задачу президента Владимира Зеленского и достичь "равноправного соглашения, направленного на будущее".

"Соглашение, уважающее национальные интересы Украины, предусматривает совместное с Америкой управление и инвестирование. В Соглашении нет положений о долге и есть обязательство инвестировать исключительно в Украину. Это еще один четкий сигнал: Украина на пути к стратегическим инвестициям", – отметила министр.