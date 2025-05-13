Украина закончила все процедуры для общего фонда с США, передала ноту поверенной Штатов
Украина закончила все процедуры для запуска совместного фонда с США, предусмотренного соглашением о ресурсах, ноту вручили временной поверенной по делам США Джули Дэвис. Об этом сообщила министр экономики Юлия Свириденко.
"Украина завершила все необходимые процедуры для запуска американо-украинского фонда восстановления. Сегодня передала ноту временной поверенной в делах США в Украине Джули Дэвис", – написала она.
По словам Свириденко, украинской переговорной команде удалось выполнить задачу президента Владимира Зеленского и достичь "равноправного соглашения, направленного на будущее".
"Соглашение, уважающее национальные интересы Украины, предусматривает совместное с Америкой управление и инвестирование. В Соглашении нет положений о долге и есть обязательство инвестировать исключительно в Украину. Это еще один четкий сигнал: Украина на пути к стратегическим инвестициям", – отметила министр.
- 12 мая Зеленский подписал закон о ратификации соглашения о ресурсах между Украиной и США. 13 мая Верховная Рада приняла законопроект об изменениях в Бюджетный кодекс для реализации соглашения о недрах.
Взносы в фонд будут делать совместно США и Украина: при этом Штаты будут вносить свой вклад путем предоставления Киеву военной помощи или другими путями по своему желанию (подробнее о том, как будет работать соглашение, читайте здесь).
- Американский дипломат Карпентер заявил LIGA.net, что договор об ископаемых не предусматривает гарантий безопасности, но это хорошее соглашение в пользу обеих стран.