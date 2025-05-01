Договор о недрах. Минфин объяснил, как новая военная помощь США будет засчитываться в фонд
Запуск ракеты системой HIMARS (Иллюстративное фото: Hannibal Hanschke / EPA)

Если Соединенные Штаты будут оказывать новую военную помощь Украине, это будет увеличивать долю их будущих доходов в совместном инвестиционном фонде. Такое объяснение к договору о недрах дал заместитель министра экономики Алексей Соболев, передает Суспільне.

"При оказании новой помощи США будут иметь увеличенную долю от будущих доходов фонда. То есть доля США будет увеличена на ту сумму, на которую они окажут помощь", – пояснил чиновник.

Его коллега Тарас Качка отметил, что фонд ориентирован на инвестиции в минеральные ресурсы, но вместе с тем его можно использовать для поощрения передачи военной помощи со стороны Штатов.

Подписанное соглашение определяет, что в качестве вклада США в фонд будет засчитываться лишь будущая военная помощь Украине, а не выделенная ранее.

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