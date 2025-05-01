Договор о недрах. Минфин объяснил, как новая военная помощь США будет засчитываться в фонд

Украинская сторона считает, что фонд можно использовать для поощрения передачи поддержки со стороны Штатов

Запуск ракеты системой HIMARS (Иллюстративное фото: Hannibal Hanschke / EPA)

Если Соединенные Штаты будут оказывать новую военную помощь Украине, это будет увеличивать долю их будущих доходов в совместном инвестиционном фонде. Такое объяснение к договору о недрах дал заместитель министра экономики Алексей Соболев, передает Суспільне.

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"При оказании новой помощи США будут иметь увеличенную долю от будущих доходов фонда. То есть доля США будет увеличена на ту сумму, на которую они окажут помощь", – пояснил чиновник.

Его коллега Тарас Качка отметил, что фонд ориентирован на инвестиции в минеральные ресурсы, но вместе с тем его можно использовать для поощрения передачи военной помощи со стороны Штатов.

Подписанное соглашение определяет, что в качестве вклада США в фонд будет засчитываться лишь будущая военная помощь Украине, а не выделенная ранее.