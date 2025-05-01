Договор о недрах. Минфин объяснил, как новая военная помощь США будет засчитываться в фонд
Если Соединенные Штаты будут оказывать новую военную помощь Украине, это будет увеличивать долю их будущих доходов в совместном инвестиционном фонде. Такое объяснение к договору о недрах дал заместитель министра экономики Алексей Соболев, передает Суспільне.
"При оказании новой помощи США будут иметь увеличенную долю от будущих доходов фонда. То есть доля США будет увеличена на ту сумму, на которую они окажут помощь", – пояснил чиновник.
Его коллега Тарас Качка отметил, что фонд ориентирован на инвестиции в минеральные ресурсы, но вместе с тем его можно использовать для поощрения передачи военной помощи со стороны Штатов.
Подписанное соглашение определяет, что в качестве вклада США в фонд будет засчитываться лишь будущая военная помощь Украине, а не выделенная ранее.
- В ночь на 1 мая Украина и США подписали соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления (так называемый договор о недрах).
- Министер экономики Свириденко объяснила, что Штаты могут вносить взносы в фонд не только средствами, но и новой помощью, в том числе системами противовоздушной обороны.
- Впоследствии Кабмин опубликовал полный текст соглашения.