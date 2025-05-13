Угода про копалини. У Мінекономіки пояснили, як працюватиме україно-американський фонд відбудови

Міністр фінансів США Скотт Бессент та міністерка економіки України Юлія Свириденко під час підписання угоди про ресурси 1 травня (Фото: Facebook посадовиці)

Передбачений угодою про копалини україно-американський інвестиційний фонд матиме збалансовану систему управління, в якій порівну будуть представлені обидві країни, а критичні рішення ухвалюватимуться лише одноголосно. Про це заявили в Міністерстві економіки, передає Укрінформ.

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За словами відомства, у керівництві Фонду буде шестеро менеджерів (по три від обох країн), які входитимуть до Керуючої ради та різних комітетів.

Мінекономіки зазначило, що у структурі Фонду діятимуть чотири комітети:

→ операційного управління та аудиторський (в них представництво буде паритетним – по два менеджери від України та США);

→ пошуку проєктів (перевагу матиме українська сторона);

→ інвестиційних рішень (більшість буде за менеджерами зі Штатів).

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В уряді наголосили: критичні рішення ухвалюватимуться Керівною радою Фонду винятково одноголосно – тобто сторонам доведеться шукати компроміс.

Також у Мінекономіки повідомили про підписання двох додаткових угод, котрі регулюватимуть запуск цього Фонду: передбачається, що завдяки цим документам інституція зможе розпочати свою діяльність упродовж декількох тижнів та сприятиме залученню міжнародних інвестицій у відбудову України.

Напередодні міністерка економіки Юлія Свириденко повідомила, що Україна закінчила всі процедури для запуску спільного Фонду, й відповідну ноту вручили тимчасовій повіреній у справах США Джулі Девіс.