Угода про копалини. У Мінекономіки пояснили, як працюватиме україно-американський фонд відбудови
Передбачений угодою про копалини україно-американський інвестиційний фонд матиме збалансовану систему управління, в якій порівну будуть представлені обидві країни, а критичні рішення ухвалюватимуться лише одноголосно. Про це заявили в Міністерстві економіки, передає Укрінформ.
За словами відомства, у керівництві Фонду буде шестеро менеджерів (по три від обох країн), які входитимуть до Керуючої ради та різних комітетів.
Мінекономіки зазначило, що у структурі Фонду діятимуть чотири комітети:
→ операційного управління та аудиторський (в них представництво буде паритетним – по два менеджери від України та США);
→ пошуку проєктів (перевагу матиме українська сторона);
→ інвестиційних рішень (більшість буде за менеджерами зі Штатів).
В уряді наголосили: критичні рішення ухвалюватимуться Керівною радою Фонду винятково одноголосно – тобто сторонам доведеться шукати компроміс.
Також у Мінекономіки повідомили про підписання двох додаткових угод, котрі регулюватимуть запуск цього Фонду: передбачається, що завдяки цим документам інституція зможе розпочати свою діяльність упродовж декількох тижнів та сприятиме залученню міжнародних інвестицій у відбудову України.
Напередодні міністерка економіки Юлія Свириденко повідомила, що Україна закінчила всі процедури для запуску спільного Фонду, й відповідну ноту вручили тимчасовій повіреній у справах США Джулі Девіс.
- 12 травня Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди про ресурси між Україною та США. 13 травня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про зміни до Бюджетного кодексу задля реалізації угоди про надра.
Внески у фонд робитимуть спільно США та Україна: при цьому Штати робитимуть свій внесок шляхом надання Києву військової допомоги або іншими шляхами за своїм бажанням (детальніше про те, як працюватиме угода, читайте тут).
- Американський дипломат Карпентер заявив LIGA.net, що договір про копалини не передбачає гарантій безпеки, але це хороша угода на користь обох країн.