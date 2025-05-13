Договор о ресурсах. В Минэкономики объяснили, как будет работать украино-американский фонд
Украино-американский инвестиционный фонд будет иметь сбалансированную систему управления, в которой поровну будут представлены обе страны, а критические решения будут приниматься только единогласно. Об этом заявили в Министерстве экономики, передает Укринформ.
По словам ведомства, в руководстве Фонда будет шесть менеджеров (по три от обеих стран), которые будут входить в Управляющий совет и различные комитеты.
Минэкономики отметило, что в структуре Фонда будут действовать четыре комитета:
→ операционное управление и аудиторское (в них представительство будет паритетным – по два менеджера от Украины и США);
→ поиск проектов (преимущество будет иметь украинская сторона);
→ инвестиционных решений (большинство будет за менеджерами из Штатов).
В правительстве подчеркнули: критические решения будут приниматься Управляющим советом Фонда исключительно единогласно – то есть сторонам придется искать компромисс.
Также в Минэкономики сообщили о подписании двух дополнительных соглашений, регулирующих запуск этого Фонда: предполагается, что благодаря этим документам институт сможет начать свою деятельность в течение нескольких недель и будет способствовать привлечению международных инвестиций в восстановление Украины.
Накануне министр экономики Юлия Свириденко сообщила, что Украина закончила все процедуры для запуска совместного Фонда, и соответствующую ноту вручили временной поверенной в делах США Джули Дэвис.
- 12 мая Зеленский подписал закон о ратификации соглашения о ресурсах между Украиной и США. 13 мая Верховная Рада приняла законопроект об изменениях в Бюджетный кодекс для реализации соглашения о недрах.
Взносы в фонд будут делать совместно США и Украина: при этом Штаты будут вносить свой вклад путем предоставления Киеву военной помощи или другими путями по своему желанию (подробнее о том, как будет работать соглашение, читайте здесь).
- Американский дипломат Карпентер заявил LIGA.net, что договор об ископаемых не предусматривает гарантий безопасности, но это хорошее соглашение в пользу обеих стран.