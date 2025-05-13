Договор о ресурсах. В Минэкономики объяснили, как будет работать украино-американский фонд

Министр финансов США Скотт Бессент и министр экономики Украины Юлия Свириденко во время подписания соглашения о ресурсах 1 мая (Фото: Facebook должностного лица)

Украино-американский инвестиционный фонд будет иметь сбалансированную систему управления, в которой поровну будут представлены обе страны, а критические решения будут приниматься только единогласно. Об этом заявили в Министерстве экономики, передает Укринформ.

По словам ведомства, в руководстве Фонда будет шесть менеджеров (по три от обеих стран), которые будут входить в Управляющий совет и различные комитеты.

Минэкономики отметило, что в структуре Фонда будут действовать четыре комитета:

→ операционное управление и аудиторское (в них представительство будет паритетным – по два менеджера от Украины и США);

→ поиск проектов (преимущество будет иметь украинская сторона);

→ инвестиционных решений (большинство будет за менеджерами из Штатов).

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В правительстве подчеркнули: критические решения будут приниматься Управляющим советом Фонда исключительно единогласно – то есть сторонам придется искать компромисс.

Также в Минэкономики сообщили о подписании двух дополнительных соглашений, регулирующих запуск этого Фонда: предполагается, что благодаря этим документам институт сможет начать свою деятельность в течение нескольких недель и будет способствовать привлечению международных инвестиций в восстановление Украины.

Накануне министр экономики Юлия Свириденко сообщила, что Украина закончила все процедуры для запуска совместного Фонда, и соответствующую ноту вручили временной поверенной в делах США Джули Дэвис.