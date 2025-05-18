81 роковини депортації кримських татар. Зеленський: Крим має бути вільним, імперії завжди падають

Начальник ГУР Буданов нагадав про підпілля в окупації та демілітаризацію загарбників на півострові

Меморіал пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу, розташований у Києві (Фото: Telegram Володимира Зеленського)

18 травня 2025 року в Україні вшановують пам'ять жертв депортації кримськотатарського народу, здійсненої радянською владою у 1944-му. У своєму зверненні президент Володимир Зеленський наголосив, що, як і вся Україна, тимчасово окупований росіянами Крим має бути вільним, а імперії "завжди падають".

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"Сьогодні день, що нагадує, чому будь-які жорстокі імперії заслуговують на падіння. 81 рік тому радянська влада почала депортацію кримськотатарського народу. Цілий народ вигнали з рідної землі й кинули в дорогу, що стала смертним вироком для тисяч і тисяч людей, для багатьох сімей. Щонайменше третина кримськотатарського народу була втрачена через хвороби, голод, виснаження і знущання", – написав Зеленський.

Він акцентував, що це стало можливим через злочинну тоталітарну систему й безкарність вождів у Москві.

Президент підкреслив, що ця трагедія ніколи не мала б повторитися, проте у 2014 році відбулась ще одна російська окупація Криму: "І тепер знову тисячі сімей, на жаль, розділені. Знову треба боротися за свободу та власний дім".

"Шануємо пам’ять усіх жертв депортації, цього геноциду кримськотатарського народу. Пам’ятаємо, як важливо, що народ зміг повернутися додому. Працюємо, щоб захистити нашу незалежну державу, усіх наших людей, усю нашу землю, – наголосив Зеленський.

Голова держави додав, що Крим, як і вся Україна, має бути вільним, а імперії "завжди падають".

Тим часом начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов зауважив, що під час нинішньої окупації Криму, РФ продовжує свої репресивні практики, асиміляцію корінного народу та мілітаризацію дітей: "Населення потрібне кремлю лише як піхота для злочинної війни, а сам півострів — як начинена збройним залізом військова база".

Проте, додав він, Україна продовжує боротьбу за свободу, котра включає демілітаризацію Криму, а на півострові продовжує діяти рух спротиву окупантам.

"В Акмесджиті (Історична назва Сімферополя. – Ред.), Євпаторії, Бахчисараї та багатьох містах Криму активісти-підпільники нагадали сьогодні про злочини сталінізму та путінізму", – зазначив Буданов.

Рух спротиву на тимчасово окупованих територіях "Жовта стрічка" публікує фото того, як мешканці півострова вшановують пам'ять жертв депортації кримськотатарського народу: