Україна знищила другий літак РФ за добу під час удару по окупованому Криму – Зеленський

Президент розповів про операцію проти військових обʼєктів на території півострова

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Українські військові знищили другий російський літак за добу під час удару по тимчасово окупованому Криму. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

"Блискуче було збиття російського військового літака з нашого морського дрона – доказ українських спроможностей. Дуже влучно наша армія провела операцію по військових обʼєктах на території Криму: мінус іще один, другий російський літак за добу", – розповів президент.

Також захисникам вдалося знищити військові склади окупантів, зауважив Зеленський.

Ввечері 2 травня Сили оборони у Чорному морі знищили російський літак Су-30 – це перше у світі знищення бойового літака морським дроном.

У ніч проти 3 травня росіяни скаржилися на атаку безпілотників та безекіпажних катерів на Краснодарський край. Вибухи лунали в Анапі, Тамані та Новоросійську.