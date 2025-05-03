Україна знищила другий літак РФ за добу під час удару по окупованому Криму – Зеленський
Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Українські військові знищили другий російський літак за добу під час удару по тимчасово окупованому Криму. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

"Блискуче було збиття російського військового літака з нашого морського дрона – доказ українських спроможностей. Дуже влучно наша армія провела операцію по військових обʼєктах на території Криму: мінус іще один, другий російський літак за добу", – розповів президент.

Також захисникам вдалося знищити військові склади окупантів, зауважив Зеленський.

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